Роддом №2 в Минске делают инфекционной больницей для больных COVID-19 25.11.2020, 19:27

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Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Статус больницы будет изменен уже с 26 ноября.

2-й роддом Минска прекращает плановый приём здоровых женщин. Клинику перепрофилируют под приём пациентов с COVID-19.

Приказ о временном прекращении госпитализации беременных опубликовали сразу несколько практикующих акушеров-гинекологов. Позже в самом роддоме эту информацию подтвердили, пишет rebenok.by.

Статус больницы будет изменен уже с 26 ноября. Сейчас в роддоме активно идeт выписка и перевод в другие больницы.

Беременных и рожениц, ранее закрепленных за 2-м роддомом, распределят по другим больницам — в РНПЦ "Мать и дитя", роддом больницы №3 имени Клумова, роддом больницы №1.

Кстати, раньше для здоровых пациенток в Минске закрылся 6-й роддом. Сейчас там принимают только беременных и рожениц с положительным тестом на коронавирус, а также беременных с пневмонией, контакты первого уровня с признаками ОРВИ и лихорадкой (без результата обследования). Сюда же переведут беременных и рожениц из других роддомов, если во время лечения у них обнаружат COVID-19.

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