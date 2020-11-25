Умер Диего Марадона 24 25.11.2020, 19:32

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Диего Марадона

Легендарный футболист и председатель правления брестского «Динамо» скончался в возрасте 60 лет.

Умер легендарный аргентинский футболист Диего Марадона.

Диего Марадона скончался в возрасте 60 лет, сообщает газета Clarin.

Марадона умер от сердечного приступа. Причину смерти бывшего игрока раскрыл его адвокат.

Аргентинец перенес остановку сердца и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии 25 ноября.

Ранее его госпитализировали с кровоизлиянием в мозг, однако 11 ноября Марадона был выписан из больницы после операции. Окружение экс-футболиста опровергало слухи о коронавирусе. Отмечалось, что он страдал от депрессии.

В мае 2018 года Диего Армандо Марадона подписал трехлетний контракт с футбольным клубом «Динамо-Брест» и вступил в должность Председателя правления клуба.

Аргентинский футболист, игравший на позициях атакующего полузащитника и нападающего, выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз». Провёл 91 матч и забил 34 гола в составе сборной Аргентины. Чемпион мира 1986 года.