Польский рынок труда открывается для белорусов 2 25.11.2020, 19:54

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С гуманитарной визой больше не нужно будет обращаться за разрешением на работу.

Всего через неделю вступят в силу правила, которые значительно облегчат профессиональный старт в Польше для специалистов из Беларуси. С 1 декабря должна быть опубликована (и вступит в силу) поправка к постановлению министра развития, труда и технологий, освобождающая от обязанности получать разрешение на работу белорусов, находящихся в Польше на основании гуманитарных виз, врачей и медсестер, а также белорусских IT-специалистов, которые приезжают в Польшу в рамках программы Poland Business Harbour, сообщает «Rzeczpospolita» (перевод – «Радыё Свабода»).

Распоряжение будет дополнено обновленным законом об иностранцах, который вступает в силу в начале декабря и который отменил запрет на работу для иностранцев с так называемыми гуманитарными визами.

Польша ждет врачей

В последнее время белорусы охотно пользовались гуманитарными визами: по данным Министерства развития, до конца октября этого года было выдано около 1,9 тыс. таких виз, которые, однако, не давали права работать в Польше. С 1 декабря этот запрет будет отменен. Специалисты полагают, что новые правила значительно ускорят профессиональный старт иммигрантов из Беларуси.

Постановление министерства предусматривает освобождение от необходимости получать разрешение на работу также для врачей и медсестер, но в случае медиков еще большим барьером может стать длительная процедура настрификации дипломов.

Льготы при трудоустройстве врачей из-за пределов ЕС, особенно из Беларуси и Украины, введет также в декабре т. н. "ковидный акт", который позволит им начать работу с согласия министра здравоохранения без полного признания дипломов на это рассчитывают многие руководители польских больниц.

Потенциал в IT

Томаш Богдевич, генеральный директор Агентства занятости «Gremi Personal», утверждает, что с начала массовых протестов в Беларуси наблюдается явный рост интереса к трудоустройству в Польше. За последний месяц количество обращений увеличилось приблизительно в десять раз, говорит он.

На данный момент 20 процентов заявителей имеют гуманитарные визы, и это количество постоянно растет. Белорусы, которые приезжают на работу в Польшу, в основном хорошо владеют польским языком, у многих из них также есть карта поляка.

Чаще всего их набирают в сферу услуг, пищевую и логистическую промышленность, но специалисты отмечают потенциал и в таких отраслях, как промышленное производство и IT.

Этот потенциал будет проще использовать благодаря новым правилам. Они должны стать стимулом для белорусских IT-специалистов и предпринимателей, которые могут приехать в Польшу с сентября в рамках программы Poland Business Harbour.

До конца октября около 1,3 тысячи таких людей получили польские визы, которые, однако, не освобождали их от подачи заявления на разрешение на работу. Сейчас этот барьер исчезнет для белорусских IT-специалистов, которые все чаще подают заявки на трудоустройство в Польше.

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