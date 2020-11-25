Елизавете II изготовят убивающие коронавирус перчатки 3 25.11.2020, 20:07

Технология никак не отразится на внешнем виде перчаток и не будет ощущаться при ношении.

Официальный поставщик перчаток королевы Великобритании объявил о сотрудничестве с технологической компанией, в результате которого монарху изготовят убивающий коронавирус аксессуар. Об этом сообщает The Telegraph.

Сассекское ателье Cornelia James вступило в коллаборацию со швейцарской фирмой для работы над новым материалом, который способен нейтрализовать попадающие на его поверхность вирусы и микробы.

Субстанцию Viroblock нанесут на обычные хлопковые или шерстяные перчатки королевы. Отмечается, что это никак не отразится на их внешнем виде и не будет ощущаться при ношении.

Дата поставки аксессуара в Букингемский дворец пока не уточняется.

На официальных встречах Елизавета II всегда дополняет белыми перчатками свои яркие костюмы. Этот аксессуар сохраняет тепло и защищает ее от бактерий, которые могут проникнуть в организм через рукопожатие.

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