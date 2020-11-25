Как в анекдоте 6 Марина Светлова

25.11.2020, 20:41

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иллюстрационное Фото: SVABODA.ORG

Ябатька пытался поддержать ОМОН и попал на сутки.

Нынешняя ситуация с тысячами несправедливо задержанных и осужденных не может не вызывать искреннее возмущение. Но иногда в системе происходит сбой. И тогда получается очень забавно.

Журналист Игорь Карней, который был освобожден 25 ноября из следственного изолятора Жодино после 10-дневного ареста, рассказал удивительную историю. Оказалось, что среди сидельцев был также человек из рядов поклонников Лукашенко. Этого мужчину также задержали на акции.

— Он приехал на Пушкинскую и пытался поддержать омоновцев. Мол: «Давай, бей их, лупи, вали!» Но получилось, что омоновцы, вероятно, не поняли, что он там кричал — и забрали его».

По словам журналиста, судья из Червеня присудил стороннику Лукашенко аж 12 суток.

— В суде он пытался оправдаться, говорил: «Я «свой», я езжу на автопробеги под флагами, — рассказывает журналист. — Однако суд не послушал, и ему все же дали 12 суток.

Но на этом история не закончилась.

«Когда он вышел, — вспоминает Игорь Карней, — очень злой омоновец, обнял его и сказал: «Ну, всякое бывает, так что, братан, держись, в следующий раз будет меньше»...

Согласитесь, история достойная внимания литераторов. И все в ней прекрасно — и задержание и приговор просто прямо списаны с анекдота.

«Идет мужик по улице – с работы, никого не трогает. Рядом тормозит автозак, вылетают омоновцы и начинают паковать его в машину, лупят дубинками и ногами.

– Отпустите, я за Лукашенко голосовал!

– Не трынди, за Лукашенко никто не голосовал!»

Великолепна в этой истории и концовка. Но все же некоторая недосказанность присутствует. В частности, очень хотелось бы узнать пару деталей у самого участника этих событий: как они — объятия омоновца — после прогулки в автозаке и как скоро у «братана» будет «следующий раз»?

Марина Светлова, «Солидарность»

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