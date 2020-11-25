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Илон Маск пообещал дешевый электрокар для Европы

  • 25.11.2020, 20:55
Илон Маск пообещал дешевый электрокар для Европы

Европейским авто в условиях плотной городской застройки Model S и Model X могут быть излишне велики.

Компания Tesla собирается выпустить компактный электромобиль, специально созданный для Европы. Об этом Илон Маск заявил в видеоинтервью, посвященном строительству "Гигафабрики" в Германии.

Маск заметил, что европейским автомобилистам в условиях плотной городской застройки Model S и Model X могут быть излишне велики. В компании задумались над компактным электромобилем в кузове хетчбэк, облик которого разработает европейская дизайн-студия компании.

Стоимость компактного электрокара может составить 25 000 долларов. Для сравнения, наиболее доступная Model 3 французскому покупателю обойдется в 50 000 евро.

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