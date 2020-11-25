закрыть
25 ноября 2020, среда, 23:54
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Дания направила письмо гендиректору ЮНЕСКО по поводу ситуации в Беларуси

1
  • 25.11.2020, 21:18
  • 4,242
Дания направила письмо гендиректору ЮНЕСКО по поводу ситуации в Беларуси

Президент Европейской федерации журналистов вступился за коллег из Беларуси.

Президент Европейской федерации журналистов Могенс Блихер-Бьеррегард рассказал в ЮНЕСКО о репрессиях в отношении белорусских журналистов. На своей странице в Facebook он сообщил, что озвучил факты давления на СМИ на заседании совета Международной программы развития коммуникации (IPDC) ЮНЕСКО.

Президент ЕФЖ заявил, что Дания обеспокоена послевыборными событиями в Беларуси, в числе которых – давление на журналистов и других мирных граждан и озвучил документально подтвержденные данные, которыми на сегодняшний день располагает федерация:

- 363 произвольных задержаний журналистов,

- 22 журналиста в данный момент находятся за решеткой,

- более 60 случаев применения насилия против журналистов.

«Журналистов задерживали, депортировали, лишали аккредитации. В соответствии с мандатом ЮНЕСКО журналистам и другим представителям СМИ необходимо иметь возможность делать свою работу без давления, преследования и репрессий», — заявил он.

Дания направила письмо Генеральному директору ЮНЕСКО по поводу ситуации в Беларуси, сообщил президент ЕФЖ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Итоги Марша 22 ноября
Итоги Марша 22 ноября Андрей Жвалевский
Пора менять старую резину
Пора менять старую резину Дмитрий Муратов
Последний шанс для чиновников
Последний шанс для чиновников Наталья Радина
«Жыве Беларусь!»
«Жыве Беларусь!» Ирина Халип