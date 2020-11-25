В ВОЗ назвали основные версии передачи коронавируса человеку 1 25.11.2020, 21:36

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Эксперт ВОЗ прокомментировал возможную передачу коронавируса человеку от летучей мыши.

Старший эксперт лаборатории ВОЗ Франк Конингс назвал основные версии передачи коронавируса, запись трансляции доступна в Twitter-аккаунте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По его словам, SARS-CoV-2 мог передаться человеку напрямую от летучей мыши к человеку и быстро и полностью адаптироваться. Конингс счел этот сценарий возможным, но маловероятным. «Согласно второму, более вероятному, вирус перескочил от летучей мыши к одному или нескольким видам животных, где у него была возможность к ним адаптироваться, и лишь затем он перешел на человека», — подчеркнул он.

Конингс добавил, что сейчас проводятся исследования с различными животными, в том числе сельскохозяйственными и домашними, с целью определить, насколько они подвержены заражению и могут ли быть резервуаром для вируса. Он отметил, что в будущем для них тоже может понадобиться вакцина.

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