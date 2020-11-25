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В ВОЗ назвали основные версии передачи коронавируса человеку

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  • 25.11.2020, 21:36
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В ВОЗ назвали основные версии передачи коронавируса человеку

Эксперт ВОЗ прокомментировал возможную передачу коронавируса человеку от летучей мыши.

Старший эксперт лаборатории ВОЗ Франк Конингс назвал основные версии передачи коронавируса, запись трансляции доступна в Twitter-аккаунте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По его словам, SARS-CoV-2 мог передаться человеку напрямую от летучей мыши к человеку и быстро и полностью адаптироваться. Конингс счел этот сценарий возможным, но маловероятным. «Согласно второму, более вероятному, вирус перескочил от летучей мыши к одному или нескольким видам животных, где у него была возможность к ним адаптироваться, и лишь затем он перешел на человека», — подчеркнул он.

Конингс добавил, что сейчас проводятся исследования с различными животными, в том числе сельскохозяйственными и домашними, с целью определить, насколько они подвержены заражению и могут ли быть резервуаром для вируса. Он отметил, что в будущем для них тоже может понадобиться вакцина.

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