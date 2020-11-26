Жители Лиды выступили с мощным обращением к властям 2 26.11.2020, 8:06

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Видеофакт.

Жители города Лида записали обращение к властям с требованием прекратить репрессии и освободить Артема Сорокина и Катерину Борисевич.

Видео опубликовал телеграм-канал «Хартия-97%».

Они сказали лишь правду. Не надо перекладывать свою вину в убийстве Романа Бондаренко на других. Прекратите насилие, убийства и аресты. Вы делаете только хуже. Ваши действия преступны. Позиция народа останется неизменной», — говорится в обращении.

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