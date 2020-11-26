Сын Марадоны попал в реанимацию 26.11.2020, 8:14

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Диего Синагра лечится от коронавируса.

Сын футболиста Диего Марадоны, который умер от сердечного приступа, Диего Синагра попал в реанимацию из-за заболевания коронавирусом, сообщает nv.ua.

Журналист Танкреди Палмьери сообщил, что сын Марадоны узнал о смерти отца в реанимации в тот момент, когда журналист «желтой прессы» позвонил ему для получения комментария.

«Оставьте парня в покое», — призвал Палмьери.

Diego Maradona junior, neapolitan son of Diego Maradona, is currently in intensive care due to covid.



And unfortunately a famous yellow tv anchor looked for him on the phone to get his reaction, and this is how Diego jr learned that he lost his dad.



Leave the boy in ‘peace’ — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) November 25, 2020

Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет.

По предварительным данным, он умер у себя дома от остановки сердца.

Марадона наиболее известен благодаря выступлениям за Барселону (1982 — 1984), Наполи (1984 — 1991) и сборную Аргентины, с которой он становился чемпионом мира в 1986 году.

Также он был тренером сборной Аргентины. Последним местом работы был аргентинский клуб Химнасия и Эсгрима, который он возглавил в сентябре 2019 года.

11 ноября сообщалось, что Диего Марадону, который ранее перенес операцию из-за кровоизлияния в мозг, выписали из больницы.

В январе прошлого года Марадону госпитализировали в одну из клиник Буэнос-Айреса после обнаружения желудочного кровотечения.

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