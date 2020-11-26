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Сын Марадоны попал в реанимацию

  • 26.11.2020, 8:14
  • 8,266
Сын Марадоны попал в реанимацию

Диего Синагра лечится от коронавируса.

Сын футболиста Диего Марадоны, который умер от сердечного приступа, Диего Синагра попал в реанимацию из-за заболевания коронавирусом, сообщает nv.ua.

Журналист Танкреди Палмьери сообщил, что сын Марадоны узнал о смерти отца в реанимации в тот момент, когда журналист «желтой прессы» позвонил ему для получения комментария.

«Оставьте парня в покое», — призвал Палмьери.

Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет.

По предварительным данным, он умер у себя дома от остановки сердца.

Марадона наиболее известен благодаря выступлениям за Барселону (1982 — 1984), Наполи (1984 — 1991) и сборную Аргентины, с которой он становился чемпионом мира в 1986 году.

Также он был тренером сборной Аргентины. Последним местом работы был аргентинский клуб Химнасия и Эсгрима, который он возглавил в сентябре 2019 года.

11 ноября сообщалось, что Диего Марадону, который ранее перенес операцию из-за кровоизлияния в мозг, выписали из больницы.

В январе прошлого года Марадону госпитализировали в одну из клиник Буэнос-Айреса после обнаружения желудочного кровотечения.

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