Белорусы заставили ОМОН убегать от себя 19 26.11.2020, 8:28

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Протесты выходят на новый уровень.

Душа белоруса ликует: новый формат уличных маршей оказалась относительно безопасным и эффективным, пишет в статье для dw.com белорусская журналистка Саша Романова.

22 ноября локальные чаты дворов и районов стали сами определять место сбора протестующих. Так людям, которые родились и выросли в Серебрянке или Малиновке, не пришлось правдами и неправдами добираться до чужого двора в центре города.

Теперь люди формируют колонны в своих районах и порой объединяются улицами - много светлых лиц, протест жив, флаги на месте, депрессия от пережитого насилия отступает.

Алибегова, Малиновка, Пушкинская, Тракторный, Юго-Запад, Каменная Горка, Уручье - локальных маршей в минувшее воскресенье было под сотню, и пока силовики разгоняли людей в одном районе города, в другом уже собиралась новая колонна.

Известный белорусский художник Владимир Цеслер не зря за три месяца протестов нарисовал сотню флагов столичных районов, представляющих собой, по сути, вариации бело-красно-белого с местной изюминкой. Теперь такие флаги нарасхват - соседи под ними выходят на шествия.

ОМОН не знает двора, где вы родились

В Минске не больше двух тысяч бойцов ОМОНа. Если они нейтрализуют протест в центре города или в одном каком-то дворе, то ущерб от воскресной акции оценивается десятками пострадавших от светошумовых гранат и сотнями задержанных (два воскресенья подряд число задержанных превышало тысячу человек).

Но чтобы обеспечить порядок во всех дворах Минска, личный состав нужно дробить на части. Что 10 человек сделают колонне из 500 протестующих? Отсюда - кадры из Минска 22 ноября, когда толпа гонит группу силовиков прочь.

Собственные дворы и кварталы - это территория, где ты знаешь каждый куст. Знаешь, как при случае можно уйти и куда спрятаться.

Большой колонны не получилось в центре, потому что плотность жильцов в старых домах совсем низкая, да и самим этим жильцам выходить на улицы тяжеловато - они предпочитают размахивать из окон флагами и осенять крестом колонну, как сделала с балкончика одна бабушка, фото которой обошли СМИ. Возможно, в следующее воскресенье сами силовики призовут граждан проявить сознательность и собираться как прежде - у оцепленной с утра стелы, а то ведь невозможно разогнать столь децентрализованный протест!

Белорусы посмотрели друг другу в глаза на самом крупном первом марше 16 августа, убедились, что за перемены большинство, и что крах режима - дело времени.

Да, одной большой протестной колонны в центре столицы нет - картинки для СМИ не получится. Но это только официозная пропаганда трубит, что люди выходят на улицы из-за картинки. Они выходят, потому что им осточертело терпеть ложь и насилие. И потому, что Лукашенко должен уйти. В списках правозащитного центра "Весна" за 22 ноября 437 фамилий задержанных лиц. Неделей раньше было 1200.

Тактика сработала, в следующее воскресенье на улицы выйдет еще больше протестующих. Белорусы перестали реагировать на светошумовые гранаты. Есть видео: у станции метро "Пушкинская" 22 ноября слышны взрывы и виден дым, а протестующие остаются на месте, не убегают. На маршах людей с ограниченными возможностями можно встретить Георгия Сайковского - парня в инвалидном кресле, который потерял ступню в результате применения светошумовой гранаты в ночь с 10 на 11 августа.

"Ціхая вада грэблі ірве", - написал в Facebook уволенный директор института социологии НАН Беларуси Геннадий Коршунов. Тихая вода и правда плотину прорывает.

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