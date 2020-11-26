Международный олимпийский комитет начал официальную процедуру против НОК Беларуси 10 26.11.2020, 8:30

8,417

Запущен механизм введения санкций.

Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) провел сегодня виртуальную консультативную встречу, на которой было решено начать официальную процедуру против Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси, сообщается на сайте МОК.

«Ввиду растущего числа тревожных сообщений, касающихся спортсменов, официальных лиц и спорта в Беларуси, исполком МОК решил инициировать официальную процедуру с целью рассмотрения соответствующих мер или санкций в отношении НОК Республики Беларусь.

Это следует за решением Исполкома МОК от 7 октября об усилении расследования соблюдения НОК Олимпийской хартии и дальнейшими обсуждениями в ходе последних заседаний исполкома 23 октября и 11 ноября. На них МОК выразил серьезную озабоченность по поводу общей ситуации в спортивном сообществе Беларуси», — сообщается в пресс-релизе.

Напомним, ранее Белорусский фонд спортивной солидарности после ареста олимпийского призера Андрея Кравченко и смерти Романа Бондаренко, в момент задержания которого во «дворе перемен» видели человека, похожего на председателя ФХБ Дмитрия Баскова, направил письма в МОК.

Кроме того, 12 ноября в МОК заявили, что организация ведет расследование по факту притеснения белорусских спортсменов по политическим причинам.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».