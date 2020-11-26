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Ученые: Юпитер и Сатурн сольются в одну планету

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  • 26.11.2020, 8:53
  • 8,593
Ученые: Юпитер и Сатурн сольются в одну планету

Событие можно будет наблюдать уже в декабре.

Сразу же после заката вечером 21 декабря Юпитер и Сатурн окажутся в ночном небе ближе друг к другу, чем когда-либо со времен Средневековья, и астрономы-любители всего мира в преддверии зимнего солнцестояния будут иметь уникальную возможность наблюдать эту любопытную и крайне редкую астрономическую конфигурацию, пишет lenta.ua.

Юпитер и Сатурн приближаются друг к другу в ночном небе, начиная с минувшего лета. В период с 16 по 25 декабря эти планеты будут разделены расстоянием, не превышающим диаметр полной Луны.

Хотя наилучшие условия для наблюдения этого соединения планет прогнозируются в экваториальных широтах, событие будет наблюдаться из любой точки поверхности Земли при условии благоприятных погодных условий.

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