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Католические епископы призвали к соблюдению прав человека и гражданских свобод в Беларуси

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  • 26.11.2020, 9:15
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Католические епископы призвали к соблюдению прав человека и гражданских свобод в Беларуси

Белорусский епископат обратился ко всем людям доброй воли.

Уже четвертый месяц Беларусь находится в невиданном доселе общественно-политическом кризисе, который усугубляется, отмечено в специальном обращении католических епископов страны, которое опубликовано на портале Римско-католического костела в Беларуси.

Епископы констатировали, что в стране не прекращается насилие, общество разделено и «продолжает проливаться кровь». По их мнению, это «не предвещает счастливого будущего», поскольку, как говорил Христос, «дом, разделившийся сам в себе, не устоит». «Трудно поверить, что такое происходит в нашей миролюбивой стране, известной своей терпимостью и согласием между людьми разных вероисповеданий и национальностей», — отметили они.

«Католическая церковь, руководствуясь Евангелием и основанным на нем социальным учением, высказывается против насилия, беззакония, несправедливости и неправды и осуждает их, — подчеркнуто в обращении. — Церковь призывает к мирному разрешению возникших проблем путем диалога в духе любви к Богу и ближнему, с соблюдением Божиих и человеческих законов».

«Мы, католические епископы Беларуси, присоединяемся к обращению папы Франциска, адресованному им после молитвы Angelus 13 сентября государственной власти. В нем понтифик призвал прислушаться к голосу сограждан и пойти навстречу их законным стремлениям, обеспечив полное соблюдение прав человека и гражданских свобод», — отметили представители духовенства.

При этом они подчеркнули, что основная цель костела — «провозглашать Евангелие ради построения Царства Божия, которое не руководствуется принципами этого мира и не претендует на земную власть». Поэтому костел, по их словам, «не исполняет государственных функций и не может никем быть использован в политических целях».

«В это судьбоносное время истории нашего отечества, как учил святой апостол Павел, мы должны носить бремена друг друга, оказывать взаимную поддержку и солидарность для построения единой, а не разделенной Беларуси», — уверены епископы.

Они обратились к католикам и ко всем людям доброй воли с призывом «продолжать возносить свои молитвы о скорейшем и мирном разрешении кризиса». «Добро да победит зло», — пожелали представители костела.

Как сообщал официальный новостной портал Ватикана, 13 сентября после еженедельной молитвы Angelus папа римский Франциск призвал власти обеспечить уважение прав человека и гражданских свобод. Понтифик отметил, что «многочисленные народные демонстрации протеста выражают нарастающее беспокойство гражданского общества в условиях особо критических политических и социальных ситуаций». Он призвал демонстрантов «мирно высказываться о своих проблемах, не поддаваясь соблазну агрессии и насилия», а государственные власти «прислушаться к голосу своих сограждан и пойти навстречу их законным стремлениям».

Комментируя слова папы римского, викарий Могилева и Могилевской области епископ Александр Яшевский отметил, что «именно такой подход к решению сложной общественно-политической ситуации в Беларуси предлагал председатель Конференции католических епископов Беларуси архиепископ Тадеуш Кондрусевич, который с 31 августа не имеет возможности вернуться на родину».

Епископ Яшевский обратил внимание на то, что папа Франциск в своей речи не называл конкретных стран, но, по его словам, сказанное главой костела «можно в полной мере отнести к сегодняшней ситуации в Беларуси, где уже больше месяца не прекращаются мирные протесты, которые собирают сотни тысяч участников по всей стране».

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