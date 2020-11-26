закрыть
26 ноября 2020, четверг, 12:56
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Госдеп США: Все белорусские журналисты должны немедленно выйти на свободу

9
  • 26.11.2020, 9:50
  • 4,893
Госдеп США: Все белорусские журналисты должны немедленно выйти на свободу

От властей потребовали выполнить это без всяких условий.

Госдепартамент США призвал белорусские власти "уважать свободу СМИ", а также "немедленно и без каких-либо условий" отпустить задержанных в стране журналистов.

"США призывают белорусские власти уважать свободу СМИ и прекратить запугивание и преследование журналистов, они должны немедленно и без каких-либо условий освободить тех, кто был задержан исключительно за выполнение своего профессионального долга", - написал в Twitter заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Соединенных Штатов Кейл Браун, передает afn.by.

24 ноября Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) сообщала, что со дня выборов президента представителей СМИ задерживали 363 раза. По подсчетам ассоциации, 77 журналистов подверглись административному аресту. 12 журналистов находятся в изоляторах временного содержания по административным или уголовным делам.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Ночной десант на рубеже двора и дома
Ночной десант на рубеже двора и дома Владимир Халип
Итоги Марша 22 ноября
Итоги Марша 22 ноября Андрей Жвалевский
Пора менять старую резину
Пора менять старую резину Дмитрий Муратов
Последний шанс для чиновников
Последний шанс для чиновников Наталья Радина