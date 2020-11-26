Госдеп США: Все белорусские журналисты должны немедленно выйти на свободу 9 26.11.2020, 9:50

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От властей потребовали выполнить это без всяких условий.

Госдепартамент США призвал белорусские власти "уважать свободу СМИ", а также "немедленно и без каких-либо условий" отпустить задержанных в стране журналистов.

"США призывают белорусские власти уважать свободу СМИ и прекратить запугивание и преследование журналистов, они должны немедленно и без каких-либо условий освободить тех, кто был задержан исключительно за выполнение своего профессионального долга", - написал в Twitter заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Соединенных Штатов Кейл Браун, передает afn.by.

24 ноября Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) сообщала, что со дня выборов президента представителей СМИ задерживали 363 раза. По подсчетам ассоциации, 77 журналистов подверглись административному аресту. 12 журналистов находятся в изоляторах временного содержания по административным или уголовным делам.

The U.S. calls on Belarusian authorities to respect media freedom and stop the intimidation and harassment of journalists--they should immediately and unconditionally release those detained solely for fulfilling their professional duty. — Cale Brown (@StateDeputySPOX) November 25, 2020

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