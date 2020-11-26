Трамп помиловал бывшего советника, лгавшего в Белом доме о контактах с РФ 2 26.11.2020, 10:27

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Генерал Майкл Флинн получил помилование в канун Дня благодарения.

Президент США Дональд Трамп помиловал своего бывшего советника по вопросам национальной безопасности Майкла Флинна, который дважды признавал свою вину во лжи перед ФБР при расследовании вмешательства России в президентские выборы 2016 года.

Трамп объявил о своем решении в Twitter.

"Для меня большая честь сообщить, что генерал Майкл Т. Флинн получил полное помилование. Поздравляю Майкла Флинна и его замечательную семью, я знаю, что у вас теперь будет действительно фантастический День благодарения", - написал Трамп.

Have a great life General Flynn! https://t.co/Qj21mnMP0k — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 26, 2020

Генерал армии в отставке Флинн признал свою вину во лжи ФБР относительно взаимодействия с послом России в США за несколько недель до инаугурации Трампа в январе 2017 года.

С тех пор он пытался отозвать заявление о признании вины, аргументируя это тем, что прокуроры нарушили его права и обманом заставили заключить соглашение о признании. Вынесение приговора несколько раз откладывалось и Флинн так и не был осужден, напоминает Reuters.

Флинн был первым советником Трампа по вопросам национальной безопасности, но президент уволил его всего через 24 дня за ложь вице-президенту Майку Пенсу.

Флинн был одним из нескольких бывших помощников Трампа, которые признали свою вину или были осуждены в рамках судебного расследования бывшего специального советника Роберта Мюллера о вмешательстве Москвы в выборы в США 2016 года. Россия отрицала вмешательство.

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