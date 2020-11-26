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Белорусская энергетика сползает в долговую яму

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  • 26.11.2020, 10:52
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Белорусская энергетика сползает в долговую яму

Потребление электоэнергии в мире резко упало.

В 2021 году в энергосистеме на всю мощь заработает первый энергоблок АЭС. Посмотрим, в каком состоянии отрасль подходит к этому знаменательному событию, пишет banki24.by.

За 10 месяцев 2020-го производство электроэнергии снизилось к прошлому году на 4,9%, производство тепловой энергии — на 4,4%. Снижение выработки энергии связано с 2 главными факторами — кризисом в экономике и теплой погодой.

Из-за снижения спроса на продукцию на мировом рынке предприятия-флагманы сократили выпуск товаров, что повлекло за собой и падение потребления энергии на производствах.

Первый квартал 2020 года в целом был гораздо теплее обычного, что привело к меньшей востребованности тепловой энергии. В сентябре и октябре теплая погода сохранилась.

По данным Белгидромета сентябрь был на 1,5–3,5° теплее нормы, а октябрь стал самым теплым за послевоенный период. Также значительно теплее нормы выходит ноябрь.

Информация о финансах крупных и средних предприятий выходит с месячной задержкой относительно данных о производстве. Поэтому на сегодня доступна статистика за 9 месяцев.

Выручка в энергетике выросла на 6,6% до 15,9 млрд BYN. Однако за январь—сентябрь цены в отрасли увеличились к 2019 году на 9,3%. Таким образом, в 2020 году по энергетике состоялось сокращение выручки в сопоставимых ценах.

Прибыль от реализации продукции у крупных и средних предприятий энергетики за 9 месяцев упала на 10,8% до 822,6 млн BYN. С учетом инфляционных процессов в отрасли реальное снижение прибыли достигло 18,4%.

Средняя рентабельность продаж в энергетике составила 5,2% (против 6,2% в 2019-м). Впрочем, средняя рентабельность во многом как «средняя температура по больнице». Это хорошо видно по распределению предприятий отрасли по уровню данного показателя.

По итогам 9 месяцев 34% компаний относились к нерентабельным (имели убытки от продаж), а еще 50,7% имели рентабельность в пределах 0–5%. В отрасли не было крупных и средних предприятий с рентабельностью от 20% и выше.

Девальвация белорусского рубля привела к падению чистой прибыли в энергетике в 5,3 раза до 136,5 млн BYN. Доля убыточных организаций по конечному финансовому результату выросла с 6% до 14%, а размер их убытка подскочил в 13 раз до 66,6 млн BYN.

Суммарные долги энергетики на 1 октября достигли 5,870 млрд BYN. С начала года они выросли на 21,9%, что является самым высоким показателем за пятилетие.

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