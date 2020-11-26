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The Economist назвал 10 тенденций, которые определят 2021 год

  • 26.11.2020, 10:57
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The Economist назвал 10 тенденций, которые определят 2021 год

2021-й станет годом дежавю.

2020-й стал годом необычайной неопределенности, и сейчас самый большой «приз» на кону — возможность обуздать коронавирусную пандемию, но в то же время с этим сопряжены экономические, социальные и медицинские риски, пишет авторитетный британский журнал The Economist.

За месяц до наступления нового года заместитель редактора издания Том Стэндидж назвал 10 тенденций, за которыми стоит следить в 2021-м. Со статьей британского издания знакомит «Новое время».

На первый план выйдет гонка за массовое производство и распространение вакцин от коронавируса, чтобы избавить мир от COVID-19. «Вакцинная дипломатия» будет сопровождаться стычками между странами за право первыми получить лекарство, следует из материала.

Вторая тенденция — неравномерное восстановление мировых экономик. На выход из кризиса будет влиять введение или снятие локдаунов и ситуация с коронавирусом, а также отход правительств разных стран от карантинного режима поддержки бизнеса. В то же время разрыв между сильными и слабыми компаниями только увеличится, предполагают в The Economist.

Другим вызовом, в частности для США, станет восстановление прежнего мирового порядка. Журналист отмечает, что проблемы, с которых можно начать новоизбранному главе Америки Джо Байдену — Парижское «климатическое» соглашение и ядерная сделка с Ираном.

Напряжение между США и Китаем, скорее всего, усилится. «Не ждите, что Байден прекратит торговую войну с Китаем. Наоборот, он захочет наладить отношения с союзниками, чтобы вести ее более эффективно. Многие страны — от государств Африки до стран Юго-Восточной Азии — делают все возможное, чтобы избегать выбора сторон по мере роста напряженности», — говорится в статье.

Бизнес становится полем геополитической битвы. Еще одним фронтом борьбы между США и Китаем являются крупные компании, и не только такие гиганты, как Huawei и TikTok. Сейчас руководители фирм сталкиваются с давлением не только сверху, но и снизу — со стороны самих работников, которые все чаще выступают за социальную справедливость и осознанное отношение к экологии и проблемам изменения климата.

Другой тренд — развитие новых технологических практик и привычек. Уже сейчас многие компании перешли от живых встреч к формату видео-конференций, а онлайн-шопинг, дистанционная работа и обучение стали чем-то привычным. В 2021 году станет известно, закрепятся ли эти тенденции в обществе, пишет The Economist.

Мир станет менее доступным для путешествий. Объем рынка туризма сократится, а путешествия изменят формат, тяготея к внутренним турам. Авиакомпании, гостиничные сети и производители самолетов столкнутся с трудностями, равно как и университеты, в значительной степени зависящие от иностранных студентов, отмечает журналист. Также пострадает институт культурного обмена.

Положительной тенденцией может стать открывшаяся возможность борьбы против непоправимых изменений климата — правительства многих стран уже инвестируют в «зеленые» планы по восстановлению экономики.

2021-й станет годом дежавю. Многие политические, спортивные и бизнес-мероприятия были перенесены на следующий год из-за пандемии COVID-19, среди них — Олимпийские игры и Всемирная выставка, которая должна была состояться в Дубае.

Пандемия побудит мир обратить внимание на другие серьезные риски. Среди них журналист выделяет ядерный терроризм и антибиотикорезистентность, которые годами недооценивались, как и угроза пандемии, о которой исследователи и аналитики неоднократно предупреждали. Впрочем, сейчас для них открылось окно возможностей, для того чтобы достучаться до политиков, заключают в The Economist.

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