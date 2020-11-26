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ОПЕК+: как Абу-Даби становится угрозой для картеля

  • 26.11.2020, 11:15
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ОПЕК+: как Абу-Даби становится угрозой для картеля

ОАЭ демонстрируют самостоятельность в принятии решений.

Абу-Даби инвестирует $122 млрд в добычу нефти и газа в течение пяти лет, несмотря на ограничения, наложенные в рамках соглашения ОПЕК+. Как объяснили в национальной нефтяной компании эмирата Adnoc, средства пойдут во все сферы бизнеса, включая непосредственно добычу, очистку и торговлю, пишет автор Telegram-канала «Газ-Батюшка».

На сегодняшний день Adnoc занимает третье месте по добыче среди членов ОПЕК, уступая только Саудовской Аравии и Ираку. Компания планирует к 2030 г. нарастить добычу нефти с 4 до 5 млн баррелей нефти в день. При этом согласно условиям соглашения ОПЕК+, ОАЭ могут добывать всего лишь 2,6 млн баррелей в сутки до конца года. Таким образом, по сути, компания планирует удвоить добычу.

ОАЭ в очередной раз демонстрирует самодостаточность в принятии решений и, скорее всего, действует на обострение в рамках обсуждения обновленных условий сделки ОПЕК+. В начале 2021 г. страны — участницы соглашения ОПЕК+ должны увеличить квоты добычи, однако против такого подхода выступает Саудовская Аравия, которая в условиях снижения спроса на углеводороды из-за второй волны коронавируса настаивает на ужесточении ограничений.

Неожиданным образом против своего давнего партнера выступили ОАЭ, которые испытывают серьезный бюджетный дефицит в связи со снижением поступлений от продажи нефти. На этом фоне на рынке появились слухи, что страна может и вовсе выйти из соглашения. Заявление о невероятных инвестициях в рост добычи только подчеркивают решимость ОАЭ.

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