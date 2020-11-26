Международное расследование и экономические санкции против режима: Европарламент примет сегодня резолюцию по Беларуси 2 26.11.2020, 11:16

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Совместный проект подписали представители почти всех политических групп.

Европейский парламент на своем заседании 26 ноября планирует принять резолюцию в связи с постоянными нарушениями прав человека в Беларуси и, в частности, с убийством Романа Бондаренко, сообщает «Радыё Свабода».

Совместный проект резолюции подписали представители всех политических групп Европарламента, кроме праворадикальной группы «Идентичность и демократия» и леворадикальной группы «Объединенные европейские левые / зеленые левые Севера».

В предложенном проекте резолюции, среди прочего, сказано, что Европарламент:

- самым решительным образом осуждает убийство Романа Бондаренко и выражает сочувствие его семье и семьям всех, кто потерял своих близких в результате репрессий со стороны режима Лукашенко

- требует немедленного, тщательного, беспристрастного и независимого расследования смерти Романа Бондаренко и связанных с протестами смертей Александра Тарайковского, Александра Вихора, Артема Порукова, Геннадия Шутова и Константина Шишмакова

- не признает результатов так называемых президентских выборов 9 августа 2020 года и выражает свою однозначную поддержку народу Беларуси в его законных требованиях немедленного прекращения авторитарных репрессий, уважения к фундаментальным свободам и правам человека, проведения новых, свободных и справедливых выборов в соответствии с международными стандартами

- призывает ЕС поддержать международное расследование преступлений режима Лукашенко против народа Беларуси

- подчеркивает, что меры, принятые Евросоюзом и его странами-участницами против режима Лукашенко, до сих пор были недостаточны, и приветствует решение Европейского совета о работе над третьим пакетом санкций, направленных против фирм и олигархов, связанных с режимом Лукашенко

Голосование по проекту резолюции ожидается в 18:30 по минскому времени.

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