закрыть
26 ноября 2020, четверг, 12:58
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Байден – американцам: Мы сражаемся с вирусом, удвоим наши усилия

  • 26.11.2020, 11:53
  • 1,413
Байден – американцам: Мы сражаемся с вирусом, удвоим наши усилия
Джо Байден

Избранный президент США в День благодарения пообещал воплотить в жизнь новую стратегию по борьбе с COVID-19.

Соединенные Штаты отмечают День благодарения – один из наиболее популярных американских праздников. Празднования проходят на фоне эпидемии коронавирусной инфекции. В последние дни в США выявляют более 150 тысяч новых инфицированных за сутки – существенно больше, чем весной и летом.

Несмотря на пандемию, многие американцы не стали отказываться от традиционных поездок на День благодарения – по традиции, этот праздник отмечается в семейном кругу, и родственники, живущие в разных городах, посещают друг друга. Как сообщает "Голос Америки", в последние дни через пункты досмотра в американских аэропортах ежедневно проходило около миллиона человек. Это на 60 процентов меньше в сравнении с аналогичным периодом в 2019 году, однако является рекордной цифрой роста пассажиропотока начиная с марта, когда в США началась полномасштабная эпидемия

Избранный президент США Джо Байден в обращении по случаю Дня благодарения призвал американцев соблюдать санитарные нормы: "Это момент, когда нам нужно закалить нашу сущность, удвоить наши усилия и вновь посвятить себя этой борьбе. Каждый из нас несет ответственность... за то, чтобы сделать все возможное и замедлить распространение вируса". Сам Байден и его родные отказались в этот раз от традиционной поездки на праздник.

Избранный президент также пообещал воплотить в жизнь новую стратегию, которая позволит взять эпидемию под контроль. Он пообещал американцам, что они смогут вернуться к нормальной жизни, и призвал их "не сдаваться". Он напомнил об успехах в разработке вакцин, которые могут поступить на рынок уже спустя несколько недель.

Байден также напомнил, что американцы сейчас "ведут борьбу с вирусом, а не друг с другом", и призвал их к единению. В ходе предвыборной кампании Байден критиковал администрацию Трампа, обвиняя ее в несистемном и хаотичном подходе к борьбе с эпидемией. В отличие от Трампа, Байден принципиально выступает за ношение масок для защиты от вируса и, как правило, надевает маску на публике.

Слова Байдена могут интерпретироваться как комментарий к действиям юридической команды действующего президента Дональда Трампа, которая продолжает оспаривать результаты выборов. В преддверии Дня благодарения юристы президента передали законодателям штата Пенсильвания свои жалобы на процесс подсчета голосов в этом ключевом штате. "Мы должны отменить (результаты) выборов", – заявил Трамп, присоединившийся ко встрече по телефону из Овального кабинета Белого дома. Он сам отменил поездку в Пенсильванию, поскольку у одного из юристов выявили коронавирус.

Байден одержал победу на выборах 3 ноября. 14 декабря ее должна подтвердить коллегия выборщиков. Инаугурация нового президента должна состояться 20 января.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Ночной десант на рубеже двора и дома
Ночной десант на рубеже двора и дома Владимир Халип
Итоги Марша 22 ноября
Итоги Марша 22 ноября Андрей Жвалевский
Пора менять старую резину
Пора менять старую резину Дмитрий Муратов
Последний шанс для чиновников
Последний шанс для чиновников Наталья Радина