Белорусские гостиницы и рестораны терпят гигантские убытки 5 26.11.2020, 11:53

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Девальвация белорусского рубля сделала свое дело.

Кризис 2020 год сильнее всего затронул бизнесы в сфере гостеприимства: кафе, бары, рестораны, гостиницы и отели. Многие компании уже стоят на грани разорения, пишет сайт banki24.by.

Гостинично-ресторанный бизнес в профессиональной среде еще называют HoReCa. HoReCa — это сокращение от Hotel, Restaurant, Catering/Cafe. Несмотря на отсутствие жесткого карантина в Беларуси, посещаемость точек общепита и отелей резко упала. Дополнительно к снижению потока туристов привели события после выборов.

Финансовая статистика от крупных и средних предприятий выходит через 1,5 месяца после окончания отчетного периода. Поэтому самыми свежими данными на сегодня являются сведения за январь—сентябрь.

Выручка предприятий, которые оказывают услуги по временному проживанию и питанию, за 9 месяцев упала на 19,3% до 756,1 млн BYN. Так как инфляцию за это время никто не отменял, выручка в реальном выражении просела более чем на 20%.

По итогам января—сентября сектор HoReCa понес убытки от реализации продукции на 21 млн BYN. В 2019 году флагманы гостинично-ресторанного бизнеса были прибыльными.

Средняя рентабельность продаж по HoReCa составила минус 2,8% (против +5,2% в 2019-м). Не допустить убытков бизнесам удалось только в январе—феврале (до пандемии) и в сентябре.

В октябре заболеваемость коронавирусом резко пошла в рост. В сочетании с сезонным падением рентабельности это дает для компаний неутешительный прогноз на 4 квартал.

В секторе HoReCa худшее распределение предприятий по уровню рентабельности продаж в экономике. Около 58,5% компаний имеют негативную рентабельность (убыточны), а еще 30,4% фиксируют рентабельность в пределах 0–5%. Среди флагманов отрасли отсутствуют организации с рентабельностью от 30% и выше.

Девальвация белорусского рубля сделала свое черное дело в отношении чистой прибыли отрасли. Если в 2019 году чистая прибыль в HoReCa составила 16,3 млн BYN, то в 2020-м чистые убытки достигли 409,4 млн BYN.

Доля убыточных компаний после уплаты налогов выросла с 14,1% до 57%, а их чистые убытки — в 14 раз до 421,9 млн BYN. Убытки могли быть еще выше, если бы не указ № 159 об особом порядке списания курсовых разниц в 2020—2022 гг.

Суммарные долги гостиниц и ресторанов на 1 октября достигли 2,098 млрд BYN. С начала 2020 года размер обязательств компаний отрасли вырос на 27,9%.

Основу долгов в секторе HoReCa составляют кредиты и займы. К 1 октября их накопленная сумма достигла 1,702 млрд BYN (+29,7% с начала года).

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