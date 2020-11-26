Польша ожидает начала вакцинации уже в январе-феврале 26.11.2020, 12:41

Польские граждане будут иметь гарантированный доступ к вакцине от COVID-19.

Как стало известно Charter97.org, первая вакцинация от коронавируса в Польше будет проведена на рубеже января и февраля. Об этом заявил замглавы польской дипломатии Шимон Шинковський вел Сеньк.

Польские граждане будут иметь гарантированный доступ к вакцине от COVID-19.

Отметим, что в последние дни Польша фиксирует рекордные показатели смертности. 25 ноября сообщили о смерти 674 больных коронавирусом.

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