Рабочие МАЗа провели акцию солидарности «0 промилле» 26.11.2020, 12:53

Коллектив собрался на территории предприятия.

Рабочие МАЗа провели акцию солидарности «0 промилле» в поддержку людей, задержанных за правду.

Акция прошла на территории предприятия, сообщает телеграм-канал «Баста!».

Напомним, генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против врача, который рассказал журналистам о результатах медицинского освидетельствования Романа Бондаренко. Журналистка tut.by Катерина Борисевич также задержана. Они опровергали версию об алкогольном опьянении погибшего.

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