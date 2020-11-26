Рабочие МАЗа провели акцию солидарности «0 промилле»
- 26.11.2020, 12:53
Коллектив собрался на территории предприятия.
Рабочие МАЗа провели акцию солидарности «0 промилле» в поддержку людей, задержанных за правду.
Акция прошла на территории предприятия, сообщает телеграм-канал «Баста!».
Напомним, генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против врача, который рассказал журналистам о результатах медицинского освидетельствования Романа Бондаренко. Журналистка tut.by Катерина Борисевич также задержана. Они опровергали версию об алкогольном опьянении погибшего.