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Как белорусская армия превращает в «гадин и непатриотов»

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  • Семен Печенко
  • 26.11.2020, 13:26
  • 6,271
Как белорусская армия превращает в «гадин и непатриотов»

Из личного опыта.

На днях Александр Лукашенко посетовал на отсутствие настоящего патриотизма, «особенно у наших мужиков». Особенно у студентов, не служивших в армии.

Я решил покопаться в личном и попытаться понять, почему у меня также не срослось с патриотизмом, каким его видят наверху. На примере одной организации, в которую я мог, но так и не вступил.

В год реинкарнации комсомола, получившего у нас название Белорусский патриотический союз молодежи, директор моей школы популярно объяснял старшеклассникам: вступать придется, если не хотите сложностей на пути к будущей карьере.

Шантаж — не лучший мотиватор. Но директор знал, о чем говорил — сегодня он и сам достиг больших карьерных высот.

Я к тому времени учился в Новогрудке в техникуме. Здесь нас пытались уговаривать. Одна из преподавательниц, бывшая комсомольская активистка, говорила, что это очень увлекательно и весело.

Ее бурная комсомольская молодость, о которой мы были осведомлены, не вызывала сомнений, что в новой организации будет как минимум не скучно. Но из рассказов родителей я знал, что «увлекательно и весело» в таких организациях бывает вожакам, а не «рабочим муравьям».

В университете в «лукомол» вступали те из моих сокурсников, кто уже тогда видел себя в просторных кабинетах. Они еще студентами начали носить кепки а-ля председатель исполкома и папку под мышкой — для лучшего вживания в будущий образ.

Эти молодые люди и не скрывали, что членство в организации — лишь ступенька на пути к заветному кабинету. Патриотизм? Да ладно!

В армии мою роту однажды построили и отвели в полковой клуб. Там на сцене нас ждал молодой хлыщ в пальто с меховым воротников и остроносых ботинках. Представившись районным секретарем БРСМ, гость зашел с козырей: рассказал о скидках для членов в местных магазинах и о трудоустройстве по протекции представленной им организации.

А чтобы мы сомневались еще меньше, один из командиров части, напоминавший черного полковника из Греции 70-х, сказал, как отрезал: кто не вступит — на контракт не попадет.

К слову, в армии с патриотизмом в целом было сложно. В том числе, из-за ужасной каши в головах тех, кто составлял учебные материалы для Государственно-правовой подготовки молодых солдат. Там были и Невский с Суворовым в качестве «отечественных героев», и ВКЛ с Костюшко.

После армии я следил за развитием патриотической организации глазами журналиста. Пока одних юношей и девушек судили за участие в незарегистрированной организации, официальные молодые патриоты пикетировали редакции независимых газет и устраивали пафосные флешмобы у посольств соседних государств.

К слову, я никогда и не рвался в ряды казенных патриотов. Но окончательному оформлению в «гадину и непатриота», как пел Neuro Dubel, я и многие другие белорусы обязаны именно властям.

Которые руками школьных администраций гонят учеников в патриоты ради отчетности, иногда угрозами и шантажом, подделывают списки членов организации. А потом удивляются, что с патриотизмом как-то не получилось.

Семен Печенко, «Салiдарнасць»

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