Стачка на «Беларуськалии»: мужественных шахтеров становится все больше 3 26.11.2020, 13:32

3,114

Дмитрий Сущинский

Работники предприятия присоединяются к забастовке каждый день.

Еще один рабочий ОАО «Беларуськалий» Дмитрий Сущинский присоединился к стачке.

«Я, Сущинский Дмитрий Анатольевич, аппаратчик ЦПРД 3РУ, присоединился 26.11.2020 к стачке», — говорится в заявлении рабочего, опубликованного Стачкомом ОАО «Беларуськалий».

К стачке на предприятии присоединилось уже более 100 человек. «Мужественных мужчин становится больше», — отмечает Стачком.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».