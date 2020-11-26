Ученые нашли необычную особенность у подростков тираннозавров 1 26.11.2020, 13:58

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Один из вариантов реконструкции тираннозавра / ©Getty images

У других динозавров такого не наблюдалось.

Тираннозавры претерпевали резкий скачок роста в подростковом возрасте

Ученые из Филдовского музея естественной истории и Университета Миннесоты выяснили, что один из крупнейших динозавров в истории, тираннозавр рекс и его родственники претерпевали в подростковом возрасте скачки роста. У других же динозавров такого не наблюдалось, сообщает Naked science.

Длина тираннозавра могла достигать 13 метров, а вес – более семи тонн. Родственные ему виды, которые изучены не так подробно, могли иметь схожие параметры.

Исследования показали, что такого громадного размера тираннозавры достигали благодаря стремительным скачкам роста в подростковом возрасте. Нечто похожее наблюдается у людей и других млекопитающих, а также птиц. А вот ящерицы, аллигаторы и змеи растут очень медленно.

В ходе нового исследования ученые решили проверить, как росли другие тероподы. Они рассмотрели самые разные виды: от тех, которые размерами больше напоминали собаку, до самых крупных. Исследователи распилили кости динозавров на тонкие пластины и сравнили между собой их линии роста.

Оказалось, что тираннозавр и его родственники претерпевали скачок роста во время подросткового периода, а затем переставали расти. А вот их дальние сородичи, хоть и достигали больших размеров, росли медленно на протяжении всей жизни. Чем старше был динозавр, тем крупнее он был.

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