Китай получил «золотую» землю в Дроздах 26.11.2020, 14:09

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Участок находится через дорогу от частной школы.

В Дроздах выделили участок в 80 соток для строительства резиденции посла Китая, следует из данных Госрегистра недвижимого имущества Беларуси.

Участок находится через дорогу от частной школы в Дроздах, которая заработала в сентябре, и расположен за строящимся совместно с китайцами деловым комплексом «Шантэр-Хилл» — на месте временного строительного городка.

Внимание на него на днях обратила «Наша Нива». Вот его примерные границы:

Эта земля передана в аренду посольству Китая на 70 лет — с 29 сентября 2020 года по 29 сентября 2090 года. По этому поводу 13 августа 2020 года было принято решение Мингорисполкома с грифом «Для служебного пользования».

Годовая арендная плата за участок составляет 67 652,20 рубля.

Напомним, помимо этого в районе Дворца независимости Китай строит себе новый комплекс зданий посольства.

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