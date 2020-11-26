Время тикает 26.11.2020, 14:17

1,940

Лукашенко поставлен на счетчик.

Все тайное становится явным. Сергей Лавров достал из-под стола договоренности в Сочи, которые были достигнуты между Путиным и Лукашенко. Именно поэтому лицо Лукашенко было таким печальным во время «приветов от Владимира Владимировича». Такие вопросы принято решать кулуарно, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

Кремль долго терпел, но Лукашенко не сделал ничего из того, что обещал. Пришло время принуждать Лукашенко публично. И, кажется, это только начало.

Итак, что это за сочинские договоренности, о которых говорил Лавров. Ник заглянул одним глазом в секретную папку российского министра:

- конституционная реформа до конца года, которая предполагает переход к парламентской республике;

- новые выборы без Лукашенко, которые должны состоятся до весны следующего года;

- освобождение Бабарико, на которого делает ставку Россия как кандидата, который сможет соблюсти баланс интересов.

Теперь все, как у Ильфа и Петрова.

- Утром деньги – вечером стулья.

- А можно, сначала стулья, а потом деньги?

- Можно, но деньги вперед.

Лукашенко поставлен на счетчик. Время тикает. 10, 9, 8…

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».