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Время тикает

  • 26.11.2020, 14:17
  • 1,940
Время тикает

Лукашенко поставлен на счетчик.

Все тайное становится явным. Сергей Лавров достал из-под стола договоренности в Сочи, которые были достигнуты между Путиным и Лукашенко. Именно поэтому лицо Лукашенко было таким печальным во время «приветов от Владимира Владимировича». Такие вопросы принято решать кулуарно, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

Кремль долго терпел, но Лукашенко не сделал ничего из того, что обещал. Пришло время принуждать Лукашенко публично. И, кажется, это только начало.

Итак, что это за сочинские договоренности, о которых говорил Лавров. Ник заглянул одним глазом в секретную папку российского министра:

- конституционная реформа до конца года, которая предполагает переход к парламентской республике;

- новые выборы без Лукашенко, которые должны состоятся до весны следующего года;

- освобождение Бабарико, на которого делает ставку Россия как кандидата, который сможет соблюсти баланс интересов.

Теперь все, как у Ильфа и Петрова.

- Утром деньги – вечером стулья.

- А можно, сначала стулья, а потом деньги?

- Можно, но деньги вперед.

Лукашенко поставлен на счетчик. Время тикает. 10, 9, 8…

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