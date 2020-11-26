Грузия вводит полный локдаун из-за коронавируса
Однако в праздники будут сделаны исключения.
Как стало известно сайту
Charter97.org, уже с 28 ноября в Грузии вводится полный локдаун из-за массового распространения COVID-19.
Новые ограничения приостанавливают работу ресторанов, общественного транспорта, торговых центров, рынков и фитнес-клубов.
Новые ограничения будут действовать c 28 ноября — по 31 января включительно.
Однако в праздники будут сделаны исключения. В период 24 декабря — 2 января ограничения будут смягчены.
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