закрыть
26 ноября 2020, четверг, 18:03
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Грузия вводит полный локдаун из-за коронавируса

  • 26.11.2020, 14:40
  • 3,369
Грузия вводит полный локдаун из-за коронавируса

Однако в праздники будут сделаны исключения.

Как стало известно сайту Charter97.org, уже с 28 ноября в Грузии вводится полный локдаун из-за массового распространения COVID-19.

Новые ограничения приостанавливают работу ресторанов, общественного транспорта, торговых центров, рынков и фитнес-клубов.

Новые ограничения будут действовать c 28 ноября — по 31 января включительно.

Однако в праздники будут сделаны исключения. В период 24 декабря — 2 января ограничения будут смягчены.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Ночной десант на рубеже двора и дома
Ночной десант на рубеже двора и дома Владимир Халип
Итоги Марша 22 ноября
Итоги Марша 22 ноября Андрей Жвалевский
Пора менять старую резину
Пора менять старую резину Дмитрий Муратов
Последний шанс для чиновников
Последний шанс для чиновников Наталья Радина