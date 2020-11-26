Студенты и преподаватели химфака БГУ провели акцию солидарности

Студенты и преподаватели химфака БГУ провели акцию солидарности1
- 26.11.2020, 14:46
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Белорусы требуют освободить задержанных за правду.
Студенты и сотрудники химического факультета БГУ провели акцию солидарности с арестованными за правду врачом и журналисткой.
Видео опубликовал телеграм-канал «Баста!».
Напомним, генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против врача, который рассказал журналистам о результатах медицинского освидетельствования Романа Бондаренко. Журналистка tut.by Катерина Борисевич также задержана. Они опровергали версию об алкогольном опьянении погибшего.