Студенты и преподаватели химфака БГУ провели акцию солидарности 1 26.11.2020, 14:46

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Белорусы требуют освободить задержанных за правду.

Студенты и сотрудники химического факультета БГУ провели акцию солидарности с арестованными за правду врачом и журналисткой.

Видео опубликовал телеграм-канал «Баста!».

Напомним, генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против врача, который рассказал журналистам о результатах медицинского освидетельствования Романа Бондаренко. Журналистка tut.by Катерина Борисевич также задержана. Они опровергали версию об алкогольном опьянении погибшего.

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