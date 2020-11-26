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Студенты и преподаватели химфака БГУ провели акцию солидарности

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  • 26.11.2020, 14:46
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Студенты и преподаватели химфака БГУ провели акцию солидарности

Белорусы требуют освободить задержанных за правду.

Студенты и сотрудники химического факультета БГУ провели акцию солидарности с арестованными за правду врачом и журналисткой.

Видео опубликовал телеграм-канал «Баста!».

Напомним, генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против врача, который рассказал журналистам о результатах медицинского освидетельствования Романа Бондаренко. Журналистка tut.by Катерина Борисевич также задержана. Они опровергали версию об алкогольном опьянении погибшего.

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