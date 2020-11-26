Белорусы продолжают затариваться долларами 3 26.11.2020, 15:25

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Такой длительной скупки валюты населением в Беларуси не было уже 13 лет.

Чистый спрос на иностранную валюту со стороны населения начался в Беларуси еще в декабре прошлого года, и длится все 10 месяцев 2020-го: белорусы скупают доллары уже 11 месяцев подряд. Такого длительного непрерывного периода чистой покупки валюты населением не было в стране уже 13 лет, сообщает infobank.by.

При том, что в предыдущие 5 лет, наоборот, белорусы даже больше продавали валюты, чем покупали, а объем этого чистого предложения был наибольшим в истории. А в этом году уже чистый спрос на валюту близок к историческому рекорду.

И даже после того, как в августе белорусы скупили иностранной валюты на все «лишние» белоруские рубли, оставив только минимум «на жизнь», и в сентябре чистый спрос на доллары сократился на порядок – валюту стало скупать уже особо не на что, в октябре чистая покупка валюты не только сохранилась, но даже увеличилась.

И это при том, что валовая продажа растет второй месяц: в октябре физическими лицами продано иностранной валюты на $15 млн больше, чем в августе (на 2,1%) – $701 млн. Прирост отмечен и в наличном и в безналичном секторах.

Но прирост покупки населением иностранной валюты в октябре оказался больше: он вырос с сентября на $49 млн (на 6,7%), составив $790 млн. И также рост произошел и в наличном и в безналичном секторах.

Результат – чистый спрос населения на валюту увеличился на 63,9%: с $55 млн в сентябре до $89 млн в октябре. Прирост – на $34 млн за месяц.

А за 10 месяцев 2020-го суммарная чистая покупка физлицами иностранной валюты составила $1,640 млрд, что не намного меньше рекордного значения, зафиксированного в 2013 году.

Такая большая чистая скупка валюты населением в этом году стала результатом выросшего также до близкого к рекордному в истории спросу на валюту со стороны физлиц при сильном падении – до наименьшего за 4 года – предложения валюты.

За январь-октябрь 2020-го населением Беларуси:

продано иностранной валюты – на $6,764 млрд, на 16,4% меньше, чем в январе-октябре 2019-го

куплено иностранной валюты – на $8,404 млрд, на 12,8% больше, чем за такой же период год назад.

В годовом формате, суммой за 12 последних месяцев, идет быстрый прирост чистой покупки иностранной валюты: за время с ноября 2019-го по октябрь 2020-го она составила уже $1,681 млрд – это наибольшая сумма за 6 лет.

Хотя еще 3 года назад был достигнут исторически рекордный объем 12-месячной чистой продажи – $2,394 млрд. То есть за эти 3 года сальдо валютного рынка физлиц изменилось с наибольшего в истории чистого предложения иностранной валюты до наибольшего за 6 лет чистого спроса на нее.

При этом в зону чистой покупки скользящее годовое сальдо валютного рынка физлиц вошло только 7 месяцев назад, и, судя по всему, оно будет только нарастать. Хотя до рекордного объема чистой покупки $2,685 млрд в 2014-м, еще далеко.

Такая негативная динамика сформировалась из очень быстрого роста валовой покупки валюты населенинем в последние 3 года при более медленном росте валовой ее продажи, а в последние 7 месяцев – вообще ее падения.

За последние 12 месяцев, с ноября 2019-го по октябрь 2020-го, населением Беларуси:

продано иностранной валюты – на $8,440 млрд

куплено иностранной валюты – на $10,120 млрд.

Рекордная годовая сумма проданной населением иностранной валюты была совсем недавно, перед падением, а купленной – в 2014 году. Исторические максимумы валютного рынка физических лиц такие:

объем проданной за 12 месяцев иностранной валюты – $9,938 млрд

объем купленной за 12 месяцев иностранной валюты – $11,517 млрд.

В ноябре кардинальных изменений на валютном рынке физических лиц не ожидается: после августа «в доллар» ушли почти все свободные BYN-рубли, западные границы для частного импорта закрыты, опять бушует ковид-19, ограничивая туризм, и все это способствует меньшему спросу на иностранную валюту.

Но политический кризис в стране не разрешен, а с введением санкций даже усугубляется внешнеполитическая его часть, и это значит, что внешней кредитной валютной поддержки существующей модели белорусской экономики не видать, что уже в среднесрочной перспективе означает неминуемое ослабление BYN-рубля. И на таком фоне ожидание людей негативного развития ситуации сохраняется. Что способствует сохранению спроса на валюту не ниже уровней последних двух месяцев.

Так что в ближайшее время массового сброса валюты населением не будет, даже сохранится чистый спрос на нее: белорусы продолжат затариваться долларами.

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