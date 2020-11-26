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20 фактов о Слуцком восстании, которые должен знать каждый белорус

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  • 26.11.2020, 15:44
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20 фактов о Слуцком восстании, которые должен знать каждый белорус

Видеофакт.

Слуцкое восстание – это восстание Слуцкой бригады стрельцов БНР против большевистского режима с 27 ноября по 28 декабря 1920 года. Уже завтра Беларусь отметит 100-летие этого событию. Как стало известно сайту Charter97.org, «Наш Слуцк» подготовил видео «20 фактов о Слуцком вооруженном восстании», которое доступно на двух языках: белорусском и английском.

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