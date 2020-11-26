Ловкий ход Байдена 4 26.11.2020, 15:55

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Джо Байден

Кто будет отвечать за национальную безопасность США?

В понедельник избранный президент Джо Байден официально обнародовал список кандидатов в кабинет министров, укомплектовав свою новую команду по внешней политике и национальной безопасности опытными чиновниками и функционерами времен Барака Обамы, пишет американское издание Politico (перевод — inosmi.ru).

Министром национальной безопасности Байден выбрал Алехандро Майоркаса (Alejandro Mayorkas) в качестве министра, директором национальной разведки — Аврил Хейнз (Avril Haines), а специального посланником президента по вопросам климата — Джона Керри (John Kerry).

Также подтвердились поступившие на выходных сообщения, что госсекретарем Байден выбрал Энтони Блинкена (Antony Blinken), советником по национальной безопасности — Джейка Салливана (Jake Sullivan), а послом США в ООН — Линду Томас-Гринфилд (Linda Thomas-Greenfield).

Майоркас родился на Кубе и попал в США, когда ему был год. В администрации Обамы он был замминистра национальной безопасности, а сейчас он — партнер юридической фирмы WilmerHale.

Если его кандидатуру одобрят, Майоркас станет первым латиноамериканцем на посту министра национальной безопасности. При администрации Трампа министерство по сути отказалось от своей миссии по обеспечению внутренней безопасности и сосредоточилось на иммиграционном контроле. Активисты наверняка будут давить на Байдена, чтобы тот отменил ряд правил и распоряжений прошлой администрации, которые ограничивают приток мигрантов.

Джей Джонсон (Jeh Johnson), министр национальной безопасности при Обаме (с 2013 по 2017 год), заявил в понедельник, что выбором Майоркаса он «очень-очень доволен».

Джонсон отметил, что у Майоркаса «всесторонний опыт» работы с министерством — поскольку он занимал посты замминистра национальной безопасности, директора Службы гражданства и иммиграции США и поверенного в южной Калифорнии. «Я не могу представить себе более компетентного человека на этот пост», — сказал Джонсон.

Назначение Хейнз тоже станет историческим: она станет самой высокопоставленной женщиной в разведывательном сообществе США и первой женщиной-директором национальной разведки. Хейнз — еще один бывший чиновник администрации Обамы, бывший заместитель советника по национальной безопасности и заместитель директора ЦРУ.

Хейнз входила в руководство стратегической консультационной фирмы WestExec Advisors, которую основали в 2018 году другие бывшие функционеры администрации Обамы — уже упомянутый Блинкен и Мишель Флурнуа (Michèle Flournoy), бывший заместитель министра обороны по вопросам политики, которую многие прочат в главы Пентагона при Байдене.

Хотя кандидатура Хейнз привлекла внимание прогрессивного крыла Демократической партии, бывший сотрудник ЦРУ Марк Полимеропулос (Marc Polymeropoulos) сказал, что это — «отличный выбор», и похвалил ее за «геркулесову трудовую этику».

«Обе служили в ЦРУ и в Белом доме на руководящих должностях, и она прекрасно понимает, как разведка поддерживает политику и как устроена межведомственное сотрудничество», — сказал Полимеропулос, проработавший в ЦРУ 26 лет до выхода на пенсию в 2019 году.

«У нее налажены контакты с иностранными лидерами, и это облегчит задачу ее разведывательной дипломатии», — добавил он.

Бывший заместитель директора национальной разведки при администрации Трампа Сью Гордон (Sue Gordon) тоже назвала Хейнз «фантастическим выбором».

Керри, в прошлом сенатор от Массачусетса и кандидат в президенты от Демократической партии в 2004 году, с 2013 по 2017 годы занимал должность госсекретаря Обамы после ухода Хиллари Клинтон из Фогги Боттома (район Нью-Йорка, где находится штаб-квартира Госдепартамента, прим. перев.).

Он одним из первых поддержал Байдена на праймериз Демократической партии 2020 года и вместе с членом Палаты представителей от Нью-Йорка Александрией Окасио-Кортес (Alexandria Ocasio-Cortez) выступил сопредседателем объединенной рабочей группы по перемене климата, куда вошли представители демократического истеблишмента и прогрессивного крыла.

Бывший высокопоставленный чиновник министерства обороны при администрации Обамы и историк специальных операций Марк Джейкобсон (Mark Jacobson), ныне сотрудник Сиракузского университета, заявил в понедельник, что «выбор Керри прекрасен со структурной точки зрения».

Джейкобсон считает его назначение «признанием того, что наши структуры национальной безопасности середины 20-го века не были предназначены для борьбы с всеобъемлющими и потенциально более существенными угрозами — например, с изменением климата».

«При Байдене в кабинете министров будет сидеть чиновник с местом в Совете национальной безопасности, который сможет решать внутренние и международные проблемы и легко пересекать искусственную линию, которую прочертили политики. Ловкий ход», — сказал Джейкобсон.

Кадровое объявление от переходной группы Байдена прозвучало после того, как Рон Кляйн (Ron Klain), новый глава администрации Белого дома при Байдене, объявил в воскресенье, что избранный президент объявит о своих первых назначениях во вторник.

Позже в воскресенье некоторые СМИ сообщили, что Байден выбрал Блинкена, советника по внешней политике, Салливан, советника по внутренней политике, и Томас-Гринфилд, многоопытного дипломата, за их административный опыт.

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