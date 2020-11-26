Cанкции против режима: в Европарламенте предложили ударить по энергетической и химической отраслям 3 26.11.2020, 16:22

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В Брюсселе дебатировали о ситуации в Беларуси.

Депутаты Европарламента провели дебаты, где обсудили продолжающиеся нарушения прав человека в Беларуси, а также гибель Романа Бондаренко, пишет tut.by.

По теме, которая в повестке дня была обозначена как «Продолжающиеся нарушения прав человека в Беларуси, в частности убийство Романа Бондаренко» в ходе дебатов высказалось около двух десятков евродепутатов. Абсолютное большинство из них вновь обозначили позицию ЕС, осуждающую события, происходящие в Беларуси, выражали соболезнования близким Бондаренко и поддержку протестующим, журналистам и всем представителям гражданского общества в нашей стране.

Немецкий депутат Виола фон Крамон-Таубадель заявила, что Роман Бондаренко — это не первая жертва белорусского режима, но существует возможность сделать так, чтобы она стала последней. По ее словам, среди предполагаемых виновников его смерти есть и председатель белорусской федерации хоккея. Однако ответственность за гибель Бондаренко, как и за наличие свыше ста политзаключенных, более 20 тысяч незаконно задержанных, избитых, изнасилованных, похищенных мирных граждан, по ее словам, следует прежде всего возлагать на Александра Лукашенко. Парламентарий заявила, что он ответственен и за распространение лжи о Бондаренко, а также за преследование «мужественных врача и журналиста, которые осмелились опровергнуть его ложь». По мнению парламентария, действия Лукашенко также привели к национальному пробуждению и росту гражданской ответственности белорусов.

Депутат призвала принять более серьезные меры в отношении белорусских властей. В частности, она предложила включить в санкционный список ЕС и членов семей белорусских официальных лиц, прекратить любую международную финансовую помощь режиму — по ее словам, инвесторы также должны последовать этому примеру. Фон Крамон-Таубадель заявила, что следует наложить санкции на энергетический и химический сектора белорусской экономики, а также не проводить в нашей стране чемпионат мира по хоккею 2021 года.

Депутат Пятрас Ауштрявичюс из Литвы отметил, что скорость принятия решений и конкретных действий в отношении Беларуси имеет сейчас решающее значение. По его словам, существенная помощь белорусам должна быть оказана немедленно, а новый санкционный пакет ЕС должен затронуть связанных с Александром Лукашенко олигархов и компании. Его коллега и соотечественник Андрюс Кубилюс согласился с тем, что нужны безотлагательные действия, и назвал то, что происходит сейчас в Беларуси «внутренним терроризмом». По его мнению, в этой ситуации ЕС нужно вести себя так же, как и с другими террористическими режимами, что включает, помимо санкций, также и трибунал. По его словам, Кремль тоже должен понимать, что и его коснутся ограничения и санкции, если он будет активно поддерживать белорусские власти.

Испанец Ману Пинеда, представляющий фракцию «Европейские объединенные левые / Лево-зеленые Севера», заявил, что пример всех стран-участниц Восточного партнерства доказывает, что ЕС делает что-то не так во взаимоотношениях с ними, ведь все они имеют серьезные внутренние конфликты. По его мнению, Евросоюз должен строить свои отношения с другими странами, уважая их суверенитет и стремясь ко взаимной выгоде, а не соперничая с некоторыми государствами за расширение своего влияния.

Депутат Анджей Халицкий из Польши, как и многие другие парламентарии, считает, что время для слов прошло и надо действовать, поддерживая белорусскую демократическую оппозицию. Он даже предложил ввести санкции в отношении всех сотрудников сил специального назначения, судя по всему имея в виду ОМОН.

Люксембуржец Чарльз Геренс сравнил Трампа и Лукашенко, отметив, что оба отказываются признавать свое поражение на выборах, однако первый все же вынужден будет уйти. Парламентарий также заявил, что европейской дипломатии необходимо найти способ привлечь на свою сторону российского президента Владимира Путина в проблеме Беларуси.

Напомним, Евросоюз в настоящий момент готовит третий пакет санкций в отношении Беларуси которые могут коснуться компаний и бизнесменов, связанных с Александром Лукашенко — списки могут быть приняты уже 7 декабря на заседании министров иностранных дел ЕС.

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