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Лидер группы «Dzieciuki» посвятил новую песню героям восстания 1863 года

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  • 26.11.2020, 16:34
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Лидер группы «Dzieciuki» посвятил новую песню героям восстания 1863 года
Алесь Денисов
Фото: euroradio.fm

Она написана на стихи Владимира Короткевича.

К 90-летию со дня рождения Владимира Короткевича лидер группы «Dzieciuki» Алесь Денисов вместе с творческим движением «Асобы» записал песню на стихи писателя. Песня и клип посвящены повстанцам 1863−1864 годов, сообщает hrodna.life.

«Это творчество — результат фантастической случайности. Вот события последних месяцев, консолидация гродненского творческого сообщества, вот и мысленное закрепление творческого коллектива в интересе к творчеству гения беларусской литературы Владимира Короткевича. Нам посчастливилось объединить слова, музыку и образы накануне юбилея поэта — 90 лет со дня его рождения», — написал на своей странице в социальных сетях режиссер видеоролика Василий Калач.

Владимир Короткевич — один из самых популярных беларусских писателей ХХ века. Он автор таких произведений, как «Колосья под серпом твоим», «Христос приземлился в Гродно», «Чёрный замок Ольшанский», «Дикая охота короля Стаха» и других.

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