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«Северный поток-2» отказались сертифицировать

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  • 26.11.2020, 16:47
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«Северный поток-2» отказались сертифицировать
фото: maksim shemetov (reuters)

Норвежский сертификатор прекратил участие в проекте из-за угорозы санкций США. 

Норвежская компнаия Det Norske Veritas – Germanischer Lloyd (DNV GL), которая проверяла строительные работы на предмет соответствия стандартам, прекратила участие в проекте «Северный поток-2» из-за угрозы санкций со стороны США. Об этом сообщает liga.net.

Как пояснила DNV GL, ее работа по проекту «Северный поток 2» заключалась в рассмотрении документации и проверке строительных работ на предмет соответствия стандартам. Эта деятельность включала мониторинг тестирования и подготовки оборудования, используемого на судах во время прокладки газопровода. Компания также должна была выдать сертификат соответствия после удовлетворительного завершения строительства.

При этом недостроенный участок газопровода находится в водах Дании, и согласно правилам местного регулятора, Датского энергетического агентства (DEA), компания-оператор газопровода Nord Stream 2 AG вправе нанять любую третью сторону, которая сможет предоставить сертификат соответствия, подтверждающий, что газопровод соответствует действующему законодательству страны.

«Северный поток-2» – российский газопровод, который строится в обход Украины с 2018 года. Его прокладывают по дну Балтийского моря из России в Германию. Стоимость строительства оценивают в $ 9,5 млрд евро. Единственным акционером проекта является Газпром. При этом пять европейских компаний обещали профинансировать 50% стоимости проекта. В декабре 2019 года строительство приостановили из-за санкций США. Тогда газопровод был построен на 96%.

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