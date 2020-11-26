Родные Романа Бондаренко требуют завести дело из-за их прослушки 1 26.11.2020, 17:43

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Фото из архива семьи Бондаренко / Еврорадио

Публикация аудиозаписей нарушает их конституционные права.

Родственники Романа Бондаренко подали заявление о возбуждении уголовного дела по фактам прослушивания их телефонных разговоров, пишет сайт «Еврорадио».

Вчера аудиозаписи разговоров родных убитого Романа Бондаренко появились в «расследовании» пропагандиста Азаренка в эфире СТВ.

Родные считают, что прослушивание и публикация аудиозаписей их разговоров нарушают статью 28 Конституции Беларуси, статью 18 закона «Об информации, информатизации и защите информации» и девятую статью Конвенции СНГ о правах и основных свободах человека.

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