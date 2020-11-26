закрыть
26 ноября 2020, четверг, 20:12
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Дзержинске прошла вечерняя акция солидарности

  • 26.11.2020, 18:06
  • 2,034
В Дзержинске прошла вечерняя акция солидарности

Город присоединился к флешмобу «Ноль промилле».

Как сообщает Telegram-канал «Хартия-97%», в Дзержинске прошла акция солидарности. Люди вышли на протест с плакатом «Ноль промилле — как не крути», присоединившись к акции, котоаря проходит по всей стране.

Напомним, генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против врача, который рассказал журналистам о результатах медицинского освидетельствования Романа Бондаренко. Журналистка tut.by Катерина Борисевич также задержана. Они опровергали версию об алкогольном опьянении погибшего.

Они опровергали версию об алкогольном опьянении погибшего.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Ночной десант на рубеже двора и дома
Ночной десант на рубеже двора и дома Владимир Халип
Итоги Марша 22 ноября
Итоги Марша 22 ноября Андрей Жвалевский
Пора менять старую резину
Пора менять старую резину Дмитрий Муратов
Последний шанс для чиновников
Последний шанс для чиновников Наталья Радина