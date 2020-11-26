В Дзержинске прошла вечерняя акция солидарности 26.11.2020, 18:06

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Город присоединился к флешмобу «Ноль промилле».

Как сообщает Telegram-канал «Хартия-97%», в Дзержинске прошла акция солидарности. Люди вышли на протест с плакатом «Ноль промилле — как не крути», присоединившись к акции, котоаря проходит по всей стране.

Напомним, генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против врача, который рассказал журналистам о результатах медицинского освидетельствования Романа Бондаренко. Журналистка tut.by Катерина Борисевич также задержана. Они опровергали версию об алкогольном опьянении погибшего.

Они опровергали версию об алкогольном опьянении погибшего.

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