«Таких переобутых мы уже видели» 8 26.11.2020, 18:10

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Как ябатьку наказали за акцию в поддержку ОМОН.

Журналист белорусской службы «Радыё Свабода» Игорь Карней получил 10 суток ареста – его вместе с супругой Инной Корней задержали 15 ноября в Минске. Инну отпустили утром следующего дня. Что происходило с Игорем, никто не знал. Лишь спустя трое суток его имя нашли в списке заключенных, находящихся в изоляторе в Жодино, сообщает currenttime.tv.

— Что за история «со сторонником Лукашенко», с которым вам пришлось сидеть?

— Не совсем чтобы я сидел с ним в одной камере, но он был в соседней. Действительно, была такая история. Она, наверное, не единственная. Я знаю, что в августе тоже было что-то подобное, когда человек, симпатизирующий нынешним властям, оказывается за решеткой.

В данном случае соседи по камере рассказали, что во время суда [людей] разводили по шести каптеркам, занятыми компьютерами со скайпами – так называемые скайп-суды, – и в одной из этих каптерок судили человека, который был задержан тоже на марше, но, как оказалось, он пришел поддержать не сторонников перемен, а силовиков. Кричал им, подбадривал, чтобы они активнее прессовали людей, кукловодов, которые нарушают спокойствие в стране и так далее. Но кто там разберет на расстоянии, что он там кричал. Его упаковали в автозак вместе с остальными участниками. И уже на третий день, когда истекали 72 часа законного задержания, его повели в суд.

Естественно, он рассчитывал не только на оправдание, но и на какую-то компенсацию. Он говорил: «Высокий суд разберется во всем, вам мало не покажется». Но Высокий суд посмотрел протокол, а протоколы штампуются фактически один раз приблизительно на 1000 человек. Вот сколько задерживают – протокол приблизительно одинаковый, может, плюс-минус несколько слов разницы.

И когда судья начал его допрашивать, почему он вышел, почему ходил под национальными бело-красно-белыми флагами, почему кричал: «Жыве, Беларусь!» В ответ услышал, что все наоборот: «Я никуда не ходил, я пришел поддержать Александра Лукашенко, он мой президент». На что суд сказал: «Таких переобутых не одного мы уже видели». И вынес ему 12 суток административного ареста. Это, в принципе, даже больше, чем некоторым [другим] участникам.

— В чем вас обвиняли? За что вам дали 10 суток? Какие были условия содержания под стражей?

— В принципе, большой разницы нет сейчас – журналист, доктор, учитель, – все идут под одну гребенку. Мой коллега Олег Груздилович был в жилетке, работал официально, всем было понятно, что это журналист. У него был адвокат, у него был свидетель, и ему дали 15 суток.

В данном случае в Жодино нас судили вообще минимальными средствами. Не было ни адвоката – не разрешили присутствовать, – даже этот формальный свидетель в балаклаве уже был не нужен. Просто судья в своем единственном лице принимал решение. И там уже зависело от отягощающих факторов. Допустим, было два протокола: один традиционный – за участие, второй – за неповиновение сотрудникам милиции. Тогда [дают] 15 суток. У нас в камере сидел парень – ему второй раз дали 20 суток.

— Игорь, а что бы вы сказали журналистам, которые сейчас сидят в заключении?

— Наверное, со стороны это кажется более страшным, чем очутиться там. Человек, который прошел армию, для него нет больших проблем пересидеть эти 10 или 15 суток. Естественно, там ограничения по передвижению, по свободе и так далее. В общем-то, статус журналиста сейчас не играет никакого значения. На это просто не обращают внимания. Ты там сидишь как обычный человек.

А люди там все достойные, я могу вам с полной уверенностью сказать: и руководители компаний, и индивидуальные предприниматели. Фактически люди среднего и более высокого класса. Это люди, которые не ставят экономические цели превыше всего, а именно политические требования: отставка Лукашенко, новые выборы, позитивные изменения.

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