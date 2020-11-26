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Директор «БелДжи» уже не обещает тысячу электромобилей «Джили»

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  • 26.11.2020, 18:40
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Директор «БелДжи» уже не обещает тысячу электромобилей «Джили»
фото: ex-press.by

Белорусская аккумуляторная батарея далека от запуска в промышленное производство.

Еще в начале августа текущего года генеральный директор СЗАО «БЕЛДЖИ», расположенного в Борисовском районе, Геннадий Свидерский рассказывал на белорусском телевидении о планах выпуска на заводе тысячи электромобилей, который будут стоить в два раза дешевле, чем у конкурентов, передает ex-press.by.

Новость разлетелась по всем городам и весям «союзного государства», благодаря ее перепечаткам во многих медиа.

И еще совсем недавно во время проведения форум «Инновационная Борисовщина 2.0» Геннадий Свидерский вновь подтвердил эти планы журналисту «Мінскай праўды» Алене Дроздовской:

— В 2021 году планируем выпустить тысячу электромобилей. Они будут в 2 раза дешевле, чем у наших автоконкурентов.

Более того, гендиректор «БЕЛДЖИ» уточнил сроки:

— Во втором полугодии следующего года введем электромобиль.

Как бы в подтверждении этих слов перед городским Дворцом культуры Борисова, где проходил форум, был выставлен электромобиль «Джили».

Прошло не более двух недель, как в эфире Белорусского радио в аналитической программе «Актуальный микрофон» Геннадий Брониславович вновь дает обширное интервью об успехах возглавляемого им предприятия.

Однако по поводу выпуска тысячи электромобилей в следующем году директор БЕЛДЖИ был уже более сдержан и менее категоричен.

Из интервью выяснилось, что тысяча электромобилей может быть реализована на просторах Беларуси и России только в том случае, если машина будет стоить не более 30 тысяч долларов. То есть, приблизительно в два раза дешевле американской «Теслы».

Какие же предпосылки для этого есть? Оказывается, предпосылок немного. Белорусская аккумуляторная батарея, над которой бьются специалисты Академии наук РБ и о которой тоже много хорошего рассказывали в государственных СМИ, по мнению Свидерского, еще далека от запуска в промышленное производство.

Остается одна надежда — на поставки Китая. Там уже создан и продается электромобиль GEELY. Но пока китайские партнеры, похоже, не очень хотят продавать комплектующие так дешево, чтобы на выходе белорусский аналог стоил всего 30 тысяч долларов. Может, уговорят партнеров, а может, и нет.

Да и к китайским электромобилям, которые в количестве четырех штук в марте этого года закупил «БЕЛДЖИ» для тестирования — один из них, вероятно, и был выставлен у борисовского Дворца культуры — тоже есть вопросы.

Выяснилось, что мощности китайских батарей очень зависят от температурного режима. В частности, по словам Свидерского, если на улице ниже плюс десяти по Цельсию, запас хода уменьшается аж на 20%.

Что будет при температуре ниже нуля? Еще не проверили.

Так что, похоже, по поводу производства тысячи электромобилей в Борисовском районе в следующем году слегка погорячились.

Первый раз что ли?

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