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США осудили преследования журналистов в Беларуси

  • 26.11.2020, 18:51
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США осудили преследования журналистов в Беларуси

Посольство США в Беларуси опубликовало заявление.

Посольство США в Беларуси опубликовало заявление, осуждающее действия белорусских властей по отношению к белорусским и иностранным журналистам, передает «Голос Америки».

«Представители СМИ не должны подвергаться угрозам, физическому насилию, арестам или тюремному заключению со чьей угодно стороны и по какой угодно причине просто за выполнение своей журналистской работы, – говорится в заявлении. – Сильные независимые СМИ и свободный обмен информацией, а также доступ, к ней необходимы для укоренения принципа верховенства закона в любом обществе».

«Соединенные Штаты чрезвычайно обеспокоены хрупким статусом белорусских независимых СМИ, произвольными арестами журналистов в последние несколько месяцев и возбуждением уголовных дел против журналистов, –говорится в документе. – Мы также по-прежнему обеспокоены угрозой аннулирования официального статуса местных СМИ, а также полной отменой аккредитации и затягиванием повторной аккредитации журналистов, работающих на иностранные СМИ».

«Мы призываем белорусские власти защищать и соблюдать основные свободы на всей территории Беларуси, особенно свободу собраний, слова и печати. Белорусский народ заслуживает того, чтобы его права были защищены, а его голоса были услышаны, а независимые СМИ являются незаменимой платформой для голосов всех белорусов. Не может быть нормализации отношений с режимом, жестоко подавляющим собственный народ», – подчеркивается в заявлении посольства США в Беларуси.

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