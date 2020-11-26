Жители Жодино вышли на вечернюю акцию протеста 26.11.2020, 19:01

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Жодинцы напомнили о бойкоте продукции предприятий, поддерживающих нелегитимный режим.

Жители Жодино вышли на вечернюю акцию солидарности.

«Жители Жодино снова вышли на прогулку и приветствуют открытие новых магазинов, не входящих в список народных санкций. А также напоминают об экономическом бойкоте продукции производителей поддерживающих нелегитимный режим», - пишут «Хартии-97» читатели.

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