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Биткоин рухнул на продажах «китов»

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  • 26.11.2020, 19:05
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Биткоин рухнул на продажах «китов»

Крупные держатели обвалили крипторынок на 15-25% меньше чем за сутки.

Рекордный за три года взлет рынка криптовалют завершился «кровавой» распродажей.

В четверг биткоин обвалился более чем 3000 долларов, или 15%, что стало самым крупным падением с марта, передает finanz.ru.

Почти дотянувшись до нового исторического максимума и достигая 19,5 тысячи долларов на ночных, торгах курс спикировал ниже 16,5 тысячи после появления на биржах крупных продавцов.

Ethereum обвалился на 15%, до 509,8 доллара за монету на 17.53 мск. XRP рухнул на 25%, до 0,51 доллара за единицу.

Внезапный провал связан с операциями «китов» - крупнейших инвесторов, которые держат основную массу «крипты», указывает основатель CryptoQuant Ки Йонг Жу.

Ралли биткоина в ноябре и октябре сопровождалось накоплением монет на кошельках инвесторов-гигантов. По данным Whalemap, по мере приближения курса к отметке 18 тысяч долларов число кошельков, которые держат как минимум 10 тысяч монет, взлетело до 114, а количество тех, кто имеет хотя бы тысячу биткоинов, обновило исторический максимум - 2449.

Массив покупок был сосредоточен около 16,4 тысячи долларов за биткоин - уровня, который имеет шансы стать подддержкой, писал Whalemap.

Теперь же «киты» решили зафиксировать прибыль - об этом свидетельствует резкий рост операций по переводу биткоинов с кошельков на биржи, указывает Йонг Жу.

Впрочем, отмечает он, долгосрочный баланс потоков по-прежнему положительный, а значит курс имеет шансы пробить отметку 20 тысяч «в ближайшие дни».

C середины марта биткоин взлетел на 374%, породив новую волну прогнозов, прочащих ему шестизначные значения курса. Хит-парад криптооптимистов возглавил аналитик Citi Том Фицпатрик, по оценке которого биткоин может вырасти до 318 тысяч долларов.

Брайан Эстес из хедж-фонда Off the Chain Capital прогнозирует, что к концу 2021 года курс биткоина может достигнуть отметки между 100 тысяч и 288 тысяч долларов, основываясь на модели, которая измеряет соотношение запасов к потоку активов, исходя из дефицита предложения таких товаров, как золото. По его словам, эта модель на 94% коррелирует с ценой биткоина.

«Невозможно моделировать манию», - возражает независимый трейдер из Торонто Кевина Мьюир (его цитирует Reuters).

«Любая модель хедж-фонда, основанная на биткоине - это ерунда. Это правдоподобно? Несомненно. Но понимает ли хоть кто-то, как это работает? Абсолютно нет», - говорит он.

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