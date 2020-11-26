В чем заключается успех Финляндии в борьбе с коронавирусом 26.11.2020, 19:20

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В борьбе с COVID-19 важную роль играет менталитет северного народа.

В то время как многие государства по всему миру ставят новые рекорды по заболеваемости коронавирусом и экстренно ужесточают карантинные меры, Финляндия стала одной из тех стран, кому все еще удается успешно контролировать пандемию COVID-19. Mk.ru выяснил, в чем секрет финского успеха по борьбе с коронавирусом, и какую роль в нем играет менталитет северного народа.

По данным Университета Джонса Хопкинса на 26 ноября, с начала года коронавирусом в Финляндии заразились 23 148 человек, 384 из них скончались. Ни в одной другой стране Европы нет такого низкого уровня инфицирования COVID-19.

К примеру, в соседней Дании, где, как и в Финляндии, проживают около шести миллионов человек, зарегистрировано почти 75 тысяч. случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в Словакии – 101 тысяча, а в Швеции, где лишь вдвое больше жителей, - 236 тыс. случаев.

Как же Финляндии удалось добиться таких ошеломляющих результатов?

Прежде всего не допустить более масштабного распространения вируса помогла молниеносная и своевременная реакция финских властей. Когда весной число пациентов с COVID-19 резко возросло по всему миру, правительство экстренно ввело двухмесячный карантин. Суоми быстро закрыла свои границы для иностранных туристов. Внутренние поездки тоже были ограничены: на протяжении нескольких недель Хельсинки и его окрестности были фактически изолированы. Школы и другие учреждения закрылись, спустя некоторое время и заведения общепита.

Еще одна причина успеха Финляндии по противодействию коронавирусу связана с тем, что соблюдение социальной дистанции для ее жителей является естественным поведением. Они не любят, когда кто-то нарушает их личное пространство и часто предпочитают находиться в одиночестве.

Директор финского Департамента здравоохранения и социального обеспечения (THL) Мика Салминен также отметил, что его соотечественники «любят держать людей на расстоянии метра или более» даже в обычное время. В противном случае они начинают чувствовать себя некомфортно.

Более того, Финляндия, в отличие от многих других государств, «продемонстрировала свою готовность к действиям в национальных чрезвычайных ситуациях», пишет Financial Times. Этот коллективный опыт она выработала во время Зимней войны (1939-1940) с СССР. В результате чего финские больницы имели достаточные запасы средств индивидуальной защиты (СИЗ) на протяжении всего эпидемиологического кризиса.

Даже главный государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл, известный довольно либеральным подходом по борьбе с пандемией, признал, насколько хорошо обстоят дела в Финляндии.

«Их уровень готовности просто превосходит все, о чем мы могли бы даже мечтать в Швеции», - сказал он в сентябре о ситуации у соседей.

Отдельное внимание финских властей приковано к системе отслеживания социальных контактов. Для этих целей они, в частности, используют мобильное приложение - Corona Flash, которое, кстати, скачал на свой смартфон почти каждый второй житель страны. Этот факт также свидетельствует о том, что в Финляндии доверие населения к властям довольно велико. Оно не обеспокоено тем, что их личные данные будут использованы не по назначению.

Во время весеннего локдауна в стране не было существенного сопротивления введению ограничительных мер. Согласно опросу, проведенному по заказу Европарламента в тот период, более 70% финнов заявили, что не сопротивляются ограничениям, введенными властями. Более того, 23% опрошенных заявили, что их жизнь даже улучшилась благодаря карантину. В Финляндии не было демонстраций так называемых «ковид-диссидентов», которые сейчас активно проходят в ряде стран Европы в знак протеста против политики правительств по борьбе с пандемией.

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