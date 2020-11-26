закрыть
26 ноября 2020, четверг, 20:14
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Рост акций в США стал лучшим после выборов со времен Рейгана

  • 26.11.2020, 19:45
Рост акций в США стал лучшим после выборов со времен Рейгана

Рынок акций демонстрирует одну из лучших динамик для первых недель после выборов за последние 90 лет.

Первые недели после президентских выборов в США, победу в которых демократа Джо Байдена де-факто признал Белый дом, стали одними из лучших в истории с точки зрения роста фондового рынка. Выборы в США прошли 3 ноября. С этого дня индекс S&P 500, объединяющий акции крупнейших компаний на рынках США из различных секторов, вырос на 7,7%. За последние 90 лет лучше акции в первые недели после выборов росли только однажды, в 1980 году после избрания Рональда Рейгана, подсчитал Bloomberg — тогда S&P 500 вырос на 8,6% за три недели, передает РБК.

При этом четыре года назад, после победы Дональда Трампа, S&P 500 рос только на +2,8%.

«Рынки следят за действиями Байдена, и пока они им нравятся», — сказал в интервью Bloomberg стратег финансовой компании StoneX Юсеф Аббаси. После выборов подъему фондовых рынков помогли несколько позитивных факторов, и в первую очередь новости о разработке перспективных вакцин против COVID-19.

Девятого ноября индекс S&P поднялся на новый исторический максимум 3646 пунктов. Во вторник, 24 ноября, индекс Dow Jones Industrial Average также поставил рекорд, поднявшись до 30117 пунктов. Помимо оптимизма в отношении вакцин, росту рынков способствовали некоторые назначения Байдена, в первую очередь — выдвижение экс-главы Федеральной резервной системы Джанет Йеллен кандидатом на пост главы министерства финансов.

«В начале месяца участники рынка были очень озабочены президентскими выборами. Я не думаю, что кто-то ожидал такого месяца роста», — сказал директор по инвестициям Vantagepoint Investment Advisers Уэйн Уикер. Снижение политической неопределенности и позитивные новости в области здравоохранения приятно удивили рынок, отметил эксперт.

В июле действующий президент США Дональд Трамп заявлял, что если Байден будет избран президентом, фондовый рынок рухнет. За четырехлетний президентский срок Трампа индекс S&P 500 поднялся на 57%.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Ночной десант на рубеже двора и дома
Ночной десант на рубеже двора и дома Владимир Халип
Итоги Марша 22 ноября
Итоги Марша 22 ноября Андрей Жвалевский
Пора менять старую резину
Пора менять старую резину Дмитрий Муратов
Последний шанс для чиновников
Последний шанс для чиновников Наталья Радина