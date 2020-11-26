закрыть
26 ноября 2020, четверг, 20:14
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Мисс Беларусь Ольге Хижинковой дали еще 15 суток ареста

4
  • 26.11.2020, 19:49
  • 4,348
Мисс Беларусь Ольге Хижинковой дали еще 15 суток ареста
Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В общей сложности она проведет за решеткой больше месяца.

Мисс Беларусь — 2008 и экс-пресс-секретарю брестского «Динамо» Ольге Хижинковой дали еще 15 суток ареста за участие в несанкционированном массовом мероприятии. В общей сложности это уже третий суд над Ольгой по ст. 23.34 КоАП, передает tut.by.

Сегодня прошел суд уже по третьему эпизоду участия Ольги в акциях протеста — обвинение базировалось на фотографии в Instagram и видеосъемке за 25 октября.

Суд приговорил Ольгу еще к 15 суткам ареста. Однако это наказание, как рассказала ее адвокат, не будет суммироваться с предыдущими (по старым эпизодам Ольга получила 12 и 15 суток ареста). Поэтому отсчет будет начат с 26 ноября, а выйти по нему она должна 11 декабря.

Напомним, Ольга была задержана 8 ноября, таким образом, в общей сложности она проведет за решеткой больше месяца.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Ночной десант на рубеже двора и дома
Ночной десант на рубеже двора и дома Владимир Халип
Итоги Марша 22 ноября
Итоги Марша 22 ноября Андрей Жвалевский
Пора менять старую резину
Пора менять старую резину Дмитрий Муратов
Последний шанс для чиновников
Последний шанс для чиновников Наталья Радина