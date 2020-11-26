Президент Кении лишился сна из-за оскорблений и удалил Twitter

Президент Кении лишился сна из-за оскорблений и удалил Twitter5
- 26.11.2020, 20:22
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Ухуру Кениата выразил раздражение из-за поведения некоторых пользователей.
Президент Кении Ухуру Кениата удалил аккаунт в Twitter, так как не мог уснуть из-за оскорблений пользователей социальной сети. Об этом сообщает BBC News.
Отмечается, что Кениата выразил раздражение из-за поведения некоторых пользователей.
«Я предпочитаю поговорить с женой, поспать, а утром проснуться и пойти на работу», — объяснил глава государства свою мотивацию при удалении личного аккаунта. У него было более трех миллионов фолловеров.