Илон Маск назвал запас хода электрического грузовика Tesla 2 26.11.2020, 21:27

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фото: tesla.com

Грузовик Tesla Semi будет с четырьмя электромоторами.

Электрическая фура компании Tesla сможет проезжать без подзарядки до 1000 километров. Об этом сообщает Electrek со ссылкой на главу компании Илона Маска. По его словам, таких показателей можно достичь благодаря модернизированным аккумуляторам и передовым технологиям американских инженеров, передает РБК.

Ранее в «Тесле» приводили другие данные, касающиеся максимального пробега грузовиков Semi. Так, сообщалось, что в стандартном исполнении Tesla Semi сможет проехать до 500 км, а в топовом — до 800 километров. Цены на такие модификации грузовика составят 150 000 и 180 000 долларов соответственно.

«Получить запас хода, скажем в 500 км, на мой взгляд, довольно легко. Честно говоря, это не станет чем–то особенным для грузовика. Мы думаем, что сумеем увеличить эти показатели до 800 и даже 1000 км для действительно дальних поездок», — заявил Илон Маск.

По предварительным данным, серийный грузовик оснастят четырьмя агрегатами, отдача которых пока не уточняется. Ожидается, что грузовик сможет ускоряться с места до 100 км/ч за пять секунд, а с прицепом массой в 40 тонн — за 20 секунд.

Впервые прототип электрической фуры Tesla Semi был показан в ноябре 2017 года. Изначально планировалось, что в серийное производство машина отправится в 2019 году. Причины задержек с выпуском официально не называются.

Ближайшей премьерой Tesla должен стать электрический пикап Cybertruck с измененным дизайном. На данный момент Tesla получила уже более полумиллиона предварительных заказов на покупку Cybertruck, серийная версия которого появится не ранее конца 2021 года. Цены на автомобиль будут начинаться от 49 тыс. долларов.

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