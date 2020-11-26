«Беларусь пробужденная»: в Варшаве открылась выставка белорусских фотографов 26.11.2020, 21:54

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Фото: Алиса Гончар / Белсат

На выставке представлены фотографии авторов, которые снимают белорусские протесты.

Сегодня, 26 ноября в Варшаве открылась выставка «Беларусь пробужденная». На выставке представлены фотографии авторов, которые снимают белорусские протесты. В связи с пандемией коронавируса выставка проходит на улице, передает «Белсат».

Открытие выставки «Беларусь пробужденная»

Фото: Алиса Гончар / Белсат

Свои работы представили Ирина Ареховская (Белсат), Дарья Бурякина, Ольга Шукайло, Вадим Замировский (TUT.by), Надежда Бужан (Наша Ніва), Сергей Сацюк (Naviny.by), Максим Малиновский, Александр Ружечко, Максим Тарналицкий и Влад Борисевич (Onliner.by).

Открытие выставки «Беларусь пробужденная»

Фото: Алиса Гончар / Белсат

Если вы находитесь в Варшаве, вы можете посмотреть выставку до 15 декабря на заборе у входа в Уяздовский парк с улицы Пенькной.

Открытие выставки «Беларусь пробужденная»

Фото: Алиса Гончар / Белсат

Открытие выставки «Беларусь пробужденная»

Фото: Алиса Гончар / Белсат

Открытие выставки «Беларусь пробужденная»

Фото: Алиса Гончар / Белсат

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