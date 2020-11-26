«Беларусь пробужденная»: в Варшаве открылась выставка белорусских фотографов
- 26.11.2020, 21:54
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На выставке представлены фотографии авторов, которые снимают белорусские протесты.
Сегодня, 26 ноября в Варшаве открылась выставка «Беларусь пробужденная». На выставке представлены фотографии авторов, которые снимают белорусские протесты. В связи с пандемией коронавируса выставка проходит на улице, передает «Белсат».
Свои работы представили Ирина Ареховская (Белсат), Дарья Бурякина, Ольга Шукайло, Вадим Замировский (TUT.by), Надежда Бужан (Наша Ніва), Сергей Сацюк (Naviny.by), Максим Малиновский, Александр Ружечко, Максим Тарналицкий и Влад Борисевич (Onliner.by).
Если вы находитесь в Варшаве, вы можете посмотреть выставку до 15 декабря на заборе у входа в Уяздовский парк с улицы Пенькной.